過敏｜嬰兒喝奶後出現休克 醫生提醒應避免含牛奶或芝士食物

過敏｜台灣一名6個月大嬰兒在第一次飲用一般嬰兒奶粉後，出現過敏性休克的症狀，求醫後確診嬰兒對牛奶蛋白過敏。



6個月大嬰兒飲用奶粉後 出現過敏性休克

台灣一位母親一向都為嬰兒餵哺母乳，不過由於為期6個月的育嬰假已到，該名媽媽決定開始嘗試為6個月大的寶寶餵一般嬰兒奶粉。沒料到，寶寶在飲用後的一小時後，開始出現不適，包括嘔吐、臉紅、眼皮及嘴唇開始腫脹、出紅疹的情況，甚至注意到寶寶開始呼吸困難，媽媽決定馬上帶同孩子到醫院求醫。

牛奶蛋白過敏 盡量避免食用含牛奶或芝士食物

醫護人員立馬為寶寶進行牛奶蛋白IgE檢查及分子診斷分析，確認寶寶是對牛奶蛋白過敏，包括乳清蛋白跟酪蛋白。醫生建議媽媽，應繼續為寶寶餵哺母乳，又或是以水解蛋白配方奶粉代替。同時在餵食任何食物前，應先留意食物的成份，包括餅乾，盡量避免食用含有牛奶或芝士的食物。

兒童過敏氣喘風濕科主治醫師黃璟隆在社交平台上發文表示，近5年來小朋友對食物過敏的情況愈來愈常見，提醒家長應該多留意，一旦發現孩子出現蕁麻疹、喘不過氣，甚至是休克，應盡速就醫。

預防嬰幼兒食物敏感 初生頭6個月應餵全母乳

如果想預防嬰幼兒食物敏感，最佳建議是餵哺母乳。因為母乳可降低寶寶早期出現敏感性疾病的機會，尤其父或母有敏感病史的寶寶，初生頭6個月最好盡量餵全母乳，可有效減低牛奶蛋白敏感的可能。

如果母乳不足要補奶粉，可選擇一些較少機會引起敏感的奶粉，如含有水解蛋白配方的奶粉，可以把容易致敏的大牛奶蛋白分子，精準切割成低敏的細分子蛋白，粒子亦比較容易吸收，對減低敏感反應有一定程度幫助。不過孩子敏感或許有其他因素，建議找出致敏原，如有疑問，可向醫護人員查詢。