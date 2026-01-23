少子化成趨勢多國出招鼓勵生育　盤點港台日韓新加坡谷生育政策

鼓勵生育政策｜近年，亞洲多國生育率低迷，漸趨「少子化」，多國政府紛紛出招鼓勵生育，有現金獎勵、育兒津貼，甚至托兒支援。以下整合了香港、台灣、日本、韓國及新加坡的鼓勵生育政策，讓大家一覽不同地區的政策方向與差異。



香港：2萬新生嬰兒獎勵金、提升在職家庭津貼

為鼓勵市民生育，香港政府向合資格父母就每名於2023年10月25日至2026年10月24日，在香港出生的嬰兒，發放二萬元現金獎勵，計劃為期三年。父母可於嬰兒出生42日內，在辦理出生登記及申領出世紙時，同時提交獎勵金申請。申請時，父母其中一方須為香港永久性居民。

此外，政府亦提升了在職家庭津貼的金額。自2024年4月起，職津計劃劃一增加住戶及兒童津貼金額15%，所有領取職津的家庭均可受惠。以一個育有兩名合資格兒童的四人住戶為例，可領取的職津最高金額已由原本每月4,200元增加至現時每月高達4,830元。

台灣：10萬生育補助金、各縣市生育津貼

台灣政府自2026年1月1日起，推行統一中央生育給付方案，每名新生兒可領取合計台幣10萬元的生育補助。每名新生兒合計可領取約10萬元（由原有社會保險生育給付加上中央補足差額）。

台灣各縣市另設生育補助金，金額因地區而異。一般而言，每名新生兒可領取的地方生育津貼約由台幣1萬多元至5萬元不等。部分縣市對第二胎、第三胎或多胞胎設有額外加發金額安排。

日本：育兒支援金延長至高中畢業、加發育兒假支援津貼

2024年10月起，日本政府已取消兒童補貼的所得限制，並把補貼的發放期限延長至高中畢業年齡。補貼金額方面，0至2歲兒童每月可領取1.5萬日元，3歲至高中畢業年齡每月1萬日元；第三名之後的子女，補貼金額將提高至每月3萬日元。

日本政府於2025年新設「出生後休業支援給付金」，如父母雙方在孩子出生後即申請育兒假，除了原有的育兒假津貼外，將可額外獲發此項補助金。

除了在津貼外，日本政府在育兒方面也有支持，預計在2026學年度逐步推行「所有兒童皆可上托兒所制度」，只要是幼兒家庭，不論父母就業狀況，都有資格在規定時數內亦使用托兒服務。

韓國：100萬起懷孕補助、200萬起新生兒迎接金、每月津貼至8歲

韓國設有懷孕補助，透過國民幸福卡以點數或券形式使用，一般情況下單胎上限約100萬韓元，多胎則會提高金額。

此外，韓國亦設有新生兒迎接金，第一胎約200萬韓元、第二胎起每名約300萬韓元。生育後，補助措施包括父母津貼，未滿1歲嬰兒家庭每月可領約100萬韓元；1至2歲嬰兒家庭每月可領約50至70萬韓元。另有兒童津貼，向8歲以下兒童家庭每月發放約10萬韓元。

新加坡：1.1萬起新生嬰兒現金獎勵、兒童培育津貼

新加坡政府向新生嬰兒家庭發放現金獎勵，第一胎可獲11,000新加坡元，第二胎金額相若，第三胎起增至13,000新加坡元。

另外，所有新生嬰兒家庭只要開設兒童培育戶頭，均可獲發起步津貼，政府會先行存入第一及第二胎為5,000新加坡元，第三胎起為10,000新加坡元。其後，家長為子女存入款項，政府會按相同金額補貼，但補貼金額設有上限，相關款項可用於支付學前教育和醫療開銷。