施政報告2025｜政府延長初生子女免稅額 納稅人可享26萬寬減

《施政報告》於今日（17日）發表，早前有消息透露政府為鼓勵生育，擬增加每名新生子女的免稅額，新措施目標於2026/27年度生效。今天終於落實詳情，並同時透露擴充幼兒中心及課後託管計劃。



政府推出「組合拳」措施鼓勵生育

延長子女免稅額 納稅人可享26萬免稅額

政府推出「組合拳」措施鼓勵生育，由子女免稅額開始著手，先延長初生子女可享額外免稅額的時間，由1年增至2年。由2026/27課稅年度起，每名子女出生後首兩年，納稅人可就該名子女享有雙倍免稅額（即26萬元），而措施適用於該課稅年度末所有未滿兩歲的子女。

未來3年新增15所資助幼兒中心

政府會進一步加強日間嬰幼兒照顧，未來3年將新增15所資助幼兒中心，合共提供約1,500個零至三歲的兒童日間照顧服務名額，比現時規模增加近一倍。社署亦會適當地把較多的服務名額撥作照顧零至兩歲的嬰幼兒。

擴充「在校課後託管服務計劃」

在校課後託管服務方面，政府會在本學年擴充「在校課後託管服務計劃」，名額不再設上限，方便家長外出工作。而且為方便孕婦輪候醫療服務，設立關愛窗口。