專訪｜Kakaball夥IDream出戰全球街舞賽奪季 堅毅熱情成奪獎關鍵

香港新一代舞者於國際舞台綻放光芒！港產兒童舞團 IDream Crew，早前遠赴美國洛杉磯，參加有「舞蹈界奧運」之稱的 WORLD OF DANCE (WOD) 賽事。15位年齡介乎8至12歲的小舞者憑東方色彩群舞《蓮影銅心》擊敗美國、哥倫比亞等多支世界強隊，勇奪 Pre-Junior Division（預備初級組別）全球季軍，為港爭光，亦創下本港同級別最佳成績。《01親子》特意專訪 IDream Crew 數位成員及排舞老師 Danie 陳丹儀，分享他們奪獎背後的辛酸與成長。



港產兒童舞團 IDream Crew，早前遠赴美國洛杉磯，參加有「舞蹈界奧運」之稱的 WORLD OF DANCE (WOD) 賽事，勇奪 Pre-Junior Division（預備初級組別）全球季軍。（葉志明攝）

糅合東方特色與西方節律 苦練成就高難度動作

入行19年的 Danie 老師，一直希望將對舞蹈的熱誠傳承給下一代。在今次比賽的編舞上，她特意花盡心思，選用《女子十二樂坊》的純音樂曲目以突出亞洲與東方特色。

總決賽台舞台。（受訪者提供）

舞團獲獎。（受訪者提供）

她解釋，選用無人聲伴唱的純音樂，更能準確呈現團隊認真及堅毅不屈的精神，避免歌詞帶來的雙關語影響表達。為提升舞蹈層次，她更在古典音樂中段加入節奏強勁、偏向西方的律動感音樂，營造出起承轉合的效果。

要完美演繹這支舞蹈，15位小朋友需在畫面編排、層次感及同步率上高度配合。為此，他們在手部及下盤動作上下了不少苦功，賽前進行大量反覆練習。

小朋友在手部及下盤動作上下了不少苦功，賽前進行大量反覆練習。（葉志明攝）

小朋友在手部及下盤動作上下了不少苦功，賽前進行大量反覆練習。（葉志明攝）

小朋友在手部及下盤動作上下了不少苦功，賽前進行大量反覆練習。（葉志明攝）

小朋友在手部及下盤動作上下了不少苦功，賽前進行大量反覆練習。（葉志明攝）

定立小目標穩住意志力 每日苦練數小時絕不言棄

對8至12歲的小朋友而言，長時間訓練絕對是體力與意志的考驗。受訪成員包括9歲半、藝人張繼聰與謝安琪的女兒 Kakaball、10歲的 NaNa 以及8歲的 MicMic。她們均表示，練習過程雖然辛酸，但從未想過放棄。

成員包括藝人張繼聰與謝安琪的女兒 Kakaball（中）、NaNa （左）以及MicMic（右）。（葉志明攝）

Kakaball。（葉志明攝）

NaNa。（葉志明攝）

MicMic。（葉志明攝）

NaNa 坦言：「因為有付出先可以拎到你應得嘅。」MicMic 亦直言自己的夢想是成為舞蹈員，希望能與好朋友一直跳下去。

在平衡「嚴格要求」與「安撫情緒」上，Danie 老師自有一套策略。她會把3小時的訓練分拆成不同的小目標，當小朋友達成階段性要求（如動作達到90%整齊度）時便給予肯定，讓他們獲得成就感。她形容，那時小朋友的體力便會「雙倍地提升」，更有衝勁去練下一環節。

MicMic 指自己的夢想是成為舞蹈員，希望能與好朋友一直跳下去。（葉志明攝）

Danie 老師會把3小時的訓練分拆成不同的小目標。（葉志明攝）

IDream Crew 於美國 WORLD OF DANCE (WOD) 賽事，勇奪 Pre-Junior Division（預備初級組別）全球季軍。（葉志明攝）

大細成員性格互補 團隊更團結更有愛

團隊年齡差距大，Danie 老師巧妙地將此化為優勢。較年長的小朋友會擔當領導角色，指引走位；當遇到高難度動作（如後空翻、落大字）而感到氣餒時，年紀較小的小朋友便會成為「開心果」，天真地鼓勵：「唔緊要啦！我陪你再練！我哋可以嘅！」

MicMic 分享，曾有大姐姐特意花一個半小時，陪她練習做得不夠完美的動作；NaNa 亦補充，即使有隊友跳錯，大家也不會責罵，反而會拖慢動作重新教導，並給予掌聲鼓勵，展現出極強的團隊愛。

大細成員性格互補，團隊更加團結和更有愛。（葉志明攝）

衝出國際擴闊眼界 媽媽「秘密燈牌」成最強後盾

在宣佈奪得季軍的一刻，小舞者們百感交集。NaNa 形容當時想哭又驚訝，心情十分複雜；Kakaball 則最想第一時間，向常常關心她有沒有吃飽、累不累的爸爸和哥哥報喜。

宣佈奪得季軍的一刻，Kakaball 最想向爸爸和哥哥報喜。（葉志明攝）

談及家人的支持，MicMic 甜笑分享一個感人的小插曲：「媽媽偷偷地整咗一個燈牌，當我上台比賽嗰時，佢就幫我揮下揮下做應援。」這個窩心的舉動，頓時令緊張的 MicMic 心情放鬆下來。

MicMic 媽媽製作應援燈牌替女兒打氣。（受訪者提供）

今次旅程不僅是一場比賽，更是寶貴的學習經歷。Danie 指，香港新一代的街舞發展愈來愈好，資源亦較以往豐富。她認為，街舞有別於芭蕾舞或拉丁舞設有考級制度，主要依賴比賽與實踐，因此帶領小朋友出國交流、參與大師班及工作坊，比起單純考級更加實在，能大大擴闊視野。

她樂見小朋友的心態轉變，指他們在香港或許較像「小寶寶」，但見識過國外同齡對手的實力後，變得更加謙虛及珍惜資源。鬥志更強時，回港後練習更落力，目標亦放得更遠。MicMic 更分享領悟的道理，坦言：「做錯咗唔緊要，你只要改返就得啦，唔好成日記住你錯咗啲咩，最重要係諗吓之後點樣做好啲。」

Danie認為，街舞有別於芭蕾舞或拉丁舞設有考級制度，主要依賴比賽與實踐，因此帶領小朋友出國交流、參與大師班及工作坊，比起單純考級更加實在，能大大擴闊視野。（葉志明攝）

帶隊圓18年未了夢 冀將舞蹈變成成長養份

被問到帶隊出征並取得優秀成績的感受，Danie 老師感觸良多。她透露，這個大賽已有18年歷史，昔日看影片時已夢寐以求想參賽，但礙於需要龐大團隊而未能成事：「今次帶住佢哋出國，發現原來肯努力，願意踏出嗰一步，真係可以夢想成真！」

看著這班小舞者由當初跳不齊、走位碰撞，到如今在國際舞台大放異彩，Danie 老師直言，最感動的是他們對跳舞那份純粹的熱愛。面對需要重複過百次的動作（如劈叉），大人或會感到氣餒，但小朋友每次聽到音樂依然興奮：「唔攰啊！好鍾意啊！可唔可以播多一次啊？」這份熱情，反而提醒了老師當初跳舞的初心。

宣布結果後眾人相擁而泣。（受訪者提供）

小朋友與其他舞者合照。（受訪者提供）

Danie 老師直言，最感動的是小朋友們對跳舞那份純粹的熱愛。（受訪者提供）

展望未來，小朋友們各自定下了新目標。Kakaball 希望挑戰單獨演出，NaNa 期待參與鬥舞對決，而 MicMic 則想嘗試自行排舞。Danie 老師亦寄語，比起專注比賽勝負，更希望教導她們為喜歡的事學懂付出，勇於面對輸贏，將舞蹈變成陪伴她們成長的養份。