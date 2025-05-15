孩子不聽話常發脾氣？改善兒童行為必知關鍵理論/改變前因5方法

孩子在成長的過程中，行為一天天變化，許多家長都常因子女的行為問題而頭痛不已，不管怎溝通都無法改變孩子的「脾氣」。其實要改善孩子行為，必需先了解他們行為的誘因。以下整理了基本行為理論，及改變前因的5大方法。



基本行為理論：效果律

人的行為雖然複雜及千變萬化，但亦有一定的規律。基本行為理論中的效果律（Law of Effect）指出，行為的出現通常會有前因，前因是指在行為發生之前的事件、人物或環境因素。

了解孩子的背後動機，以及行為的前因，有助於家長預測和改變兒童的行為。例如，設定明確的守則和提前給予指引，當孩子的理想行為增加後，自然就會較少時間及機會進行不恰當的行為。

實要改善孩子行為，必需先了解他們行為的誘因。（PhotoAC）

改變前因的5大方法

1. 訂立守則

要兒童有理想的行為表現，最好預先訂立守則，並注意以下重點：

．數目適量：最多三至四條，避免過多難記。

．合理及容易跟從：要配合兒童與能力。

．能夠實際執行：留意客觀環境的限制。

．用正面字眼：指示兒童「不要」做某些行為，只能停止不恰當的行為，他們並未學會正確做法，很快又會故態復萌。所以訂立守則時，應將負面句改為正面句，例如：「不要亂跑」改為「慢慢走」；「不可搶別人的玩具」改為「要與人分享玩具」。

2. 給予提示或指令

訂立守則後，兒童未必即時遵從，可透過提示或指令加以引導：

．說話精簡：避免長篇大論。

．避免提問：不要問「得唔得？」或「好唔好？」等問題，避免他們有機會說「不」。

具體步驟：

1. 走近並呼喚其名字

2. 彎身到兒童的高度，取得其注意

3. 給予簡單、直接、清楚的指示，讓兒童明白應該怎樣做

4. 給予時間讓兒童合作，約五至十秒

5. 兒童願意合作，稱讚或獎勵他；兒童拒絕合作，重複提示或指令

3. 給予有限度的選擇權

兒童在有選擇權的時候，通常比較容易順從及合作。給予兒童有限度的選擇權，可避免兒童因為堅持要得到某樣東西而發脾氣。

例如可讓兒童在三款小食中選擇其中一款，或在兩項活動中選擇其中一項。

4. 分散注意力

當預測到兒童將出現不恰當的行為，可嘗試分散他們的注意力，引導兒童投入另一項活動。這方法尤其適合用於年紀較小的兒童身上。

例如預計兩個孩子會因爭奪某件玩具而起爭執，家長可以拿出另外兩件有趣的玩具嘗試分散他們的注意力。之後亦可引導他們交換玩具，學習互相分享。

5. 避免有無聊的時間

兒童在一些空檔的時間，很容易會因為閒着無聊而搗蛋。家長可安排一些吸引或有趣的活動，避免他們因為百無聊賴而出現不恰當的行為。

資料來源：教育局《處理兒童的行為、情緒及學習問題》