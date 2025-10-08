情緒健康｜小朋友成日發脾氣?或與安全感有關 即看原因與應對方法

情緒健康｜隨著小朋友逐漸成長，便會開始慢慢發展出自己的個性。踏入2歲，各位父母是否覺得小朋友開始會出現無理取鬧、胡亂發脾氣的行為？其實小朋友的發洩原因通常很單純，只要家長能夠了解孩子的成長特質並採取針對性的方式，不僅能幫助孩子學習情緒管理，也能促進親子關係的發展。



孩子的每次發脾氣看似無理取鬧，卻都是成長的信號。家長若能以理解和耐心的態度對待，幫助孩子學習表達與調節情緒，不僅能解決當下的問題，更能為孩子未來的心理健康打下良好基礎。不同年齡的小朋友所需要應對的方法各有不同，家長需要從孩子的過程中了解他們成長特質，採取針對性的方式。

2 至 4 歲：探索與需求期

常見發脾氣原因：

1. 測試行為界限

2. 表達自己的需求

3.尋求安全感或家長的關注

建議應對方式：

1. 蹲下與孩子對視，用溫柔但堅定的語氣與他說話。

2. 簡單回應孩子的感受並表示理解，如「我知道你現在很生氣」。

3. 給予擁抱或安撫，等他冷靜後再進行溝通。

4. 設立簡單清晰的規則，讓孩子了解行為界限。

5. 避免以長篇大論對孩子進行訓話。

5 至 7 歲：自我意識增強期

常見發脾氣原因：

1. 認為自己被誤解

2. 感到挫敗

2. 被規限而感到不滿

3. 渴望被尊重和傾聽

建議應對方式：

1. 鼓勵孩子用語言表達自己情緒，家長可以幫助他描述感受。

2. 提供選擇，讓孩子感受到一定的控制權。

3. 教導一些簡單的情緒管理技巧，如深呼吸或離開冷靜一下。

4. 等孩子冷靜後，引導他思考下次可以如何應對。

5. 當孩子成功控制情緒時，給予正面的讚賞與鼓勵。

8 至 10 歲：獨立與壓力管理期

常見發脾氣原因：

1. 覺得被不公平對待

2. 渴望更多自主權

3. 學習、生活壓力增多

4. 害怕失敗或被批評

建議應對方式：

1. 尊重孩子的感受，認同他的情緒，如「我明白你會覺得不開心」。

2. 鼓勵孩子自己提出解決方案，培養解決問題的能力。

3. 引導孩子學習壓力管理技巧，如時間規劃或放鬆活動。

4. 設立清晰且合理的界限，讓孩子了解行為範圍。

5. 在合適範圍內，給予適度的選擇與自主權，滿足他們成長需要。