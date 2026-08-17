香港流感持續升溫兒童入院率最高9宗重症 專家料開學後增傳播風險

兒童流感｜衞生署指香港流感活躍程度持續上升，0至5歲兒童入院率最高，近期亦錄得多宗兒童嚴重個案。專家提醒未來數周包括開學後仍屬高峰期，家長應提早做好預防。以下整理流感最新情況、止咳食療及飲食建議。



流感活躍程度持續上升 0至5歲兒童入院率最高

日前，衞生防護中心公布最新流感監測數據，本港現正處於流感季節，整體流感活躍程度持續上升。

第32周流感入院率上升，當中0至5歲兒童入院率最高。第32周及第33周首4日更錄得5宗兒童流感嚴重併發症或死亡個案，其中一名7歲男童死亡。

本流感季截至8月12日，全港已錄得299宗嚴重流感個案，當中177宗死亡；兒童則有9宗嚴重個案，當中1宗死亡。

未來數周仍屬流感高峰 幼童感染後較易出現重症

港大醫學院曹延洲基金兒科教授葉柏強在港台節目表示，本月流感個案未見有明顯下跌跡象，未來數星期仍是高峰期，指出開學後隨著兒童的社交活動增加，傳染趨勢可能進一步惡化，呼籲家長做好預防措施，在人多地方要佩戴口罩，並注意手部清潔。

葉柏強亦提醒，免疫力較低的幼童屬於較高風險群組，感染後出現重症的風險較高，例如患肺炎、肺積水等，更可能出現敗血病、休克，嚴重時更可引致腦病變。在兒童感染流感、出現病徵的首48小時內應盡快求醫，透過藥物減低流感病毒繁殖。

本月流感個案未見有明顯下跌跡象，未來數星期仍是高峰期，開學後隨著兒童的社交活動增加，傳染趨勢可能進一步惡化。

幼童流感疫苗接種率僅一半 專家籲接種加強保護

他提到，去年6個月至2歲大的幼童只有一半人接種流感疫苗，情況不理想。他呼籲家長待10月左右季節性流感疫苗接種計劃展開後，帶小朋友接種疫苗，成年人亦應接種，以保護家中兒童和長者。

4款民間止咳食療

1.冰糖燉水梨

將1顆外皮為深褐色的粗梨洗淨（保留梨皮），挖除容易殘留農藥的籽心，加入適量冰糖放入碗內，電飯煲外鍋加1.5杯水蒸煮即可。保留梨皮能發揮潤肺生津、清熱化痰等保護支氣管的功效。

2.蜂蜜檸檬水

將1顆檸檬冷凍去苦味後切薄片去籽，用叉在白色皮部分篤小洞，再倒入適量蜂蜜冷藏醃製一天，之後即可用溫水沖泡。蜂蜜具有清熱潤燥作用，能減少癢喉不適感；檸檬則富含維他命C及具抗菌作用，適合1歲以上寶寶飲用。

3.蒸鹽橙

將1顆香橙頂部切開作蓋，果肉外圍切開並於中心劃十字，抹上適量鹽，連蓋放入碗內以1.5杯水蒸煮。香橙含豐富維他命C，橙皮有鎮咳作用，少量鹽可消炎，味道如溫熱橙汁，小朋友較易接受。

4.蘋果洋葱水

將1顆洋葱及1/4顆蘋果洗淨去皮切塊，放入碗中並於外鍋加1.5杯水蒸煮。加入蘋果能中和洋葱的濃烈味道，提高小孩接受度，同時能為身體補充水分。

中醫飲食調理

寒咳：症狀多為咯痰清稀、畏寒怕冷及鼻塞流清涕。初起時可飲用由紫蘇葉（10克）、生薑（10克）及紅棗（15克）加水煮30分鐘而成的「紫蘇薑棗湯」以溫散風寒。

熱咳：症狀多為咯痰黃稠、發熱、口乾咽痛及鼻流黃濁涕。建議飲用由桑葉（10克）及菊花（10克）加熱水焗10分鐘的「桑葉菊花茶」，期間要避免進食辛辣煎炸及油膩厚味的食物。

西醫飲食調理

忌食凍的食物：若咳嗽由感冒或喉嚨發炎引起，凍的食物可能會刺激喉嚨，加重不適。對於有哮喘或過敏體質的兒童，冷飲更可能誘發哮喘或咳嗽發作。

避開刺激性食物：太燙、辛辣、油炸、重口味及含咖啡因的食物，都可能使咳嗽惡化，應盡量避免。有醫生亦指出，部分人吃甜食（如蛋糕、巧克力）或喝牛奶時會令痰變多，建議這類患者避免食用易刺激氣管的甜食。

改吃溫和流質：咳嗽患者應改食溫熱及清淡的食物，例如清湯、溫水、粥品、麵條，以及富含維他命C的水果（如奇異果、橙、蘋果），以減少對氣管的刺激。

久咳需盡快求醫：若久咳不癒，或伴隨發燒、胸悶、咳血或體重減輕等症狀，家長務必盡快帶小朋友就醫進行詳細檢查。