煮食爐、窗戶「3位置」勿用清潔劑清潔！隨時越抹越髒、損壞設備

清潔劑是日常居家清掃不可或缺的好幫手，但你知道嗎？有些地方不但不需要清潔劑，甚至使用後可能適得其反。根據日媒《39雜誌》報道，日本清潔專家土井惠子分享了她多年從事居家清潔工作的經驗，指出幾個「清潔劑錯誤使用」的地雷區域。一起來看看，避免越擦越髒，還可能損壞設備的錯誤清潔方式。



1. 窗戶玻璃只要清水＋刮水器，無需清潔劑

多數人直覺清潔玻璃要用玻璃清潔劑，但土井惠子指出，其實清水就能達到良好效果。她解釋：「包括窗戶玻璃在內，若清潔劑殘留，反而容易變成髒污來源。」

正確清潔方式為：將水灑在玻璃上後，用刮水器從上往下刮除，再用乾毛巾將水滴擦乾即可。刮水器可在五金行或12蚊店購買，價格親民且實用。專家也提醒，水分若未擦乾，同樣會形成髒污來源。

2. 馬桶水箱內嚴禁倒入清潔劑

許多人會為了「徹底去污」而把清潔劑倒入馬桶水箱，但這個做法其實大錯特錯！土井惠子強調：「清潔劑若流入水箱內部，恐會損壞內部裝置，導致馬桶故障。」

她建議，馬桶水箱應以濕毛巾擦拭外部污垢，避免讓清潔劑進入無法徹底清洗的位置。這樣才能既乾淨又不傷設備。

3. 煮食爐頑垢別亂抹清潔劑，刮刀更有效

煮食爐油垢難清，不少人選擇用海綿加清潔劑大力刷，但土井提醒：「這樣做會讓清潔劑進入煮食爐縫隙，導致內部損壞或髒污更嚴重。」

她建議使用刮刀（Scraper）來去除焦垢，若沒有刮刀，也可用舊的塑膠卡片替代。若真的需使用清潔劑，也應只塗在紙巾上局部擦拭，並徹底擦乾。浴室清潔除了要注意肥皂殘留外，水分殘留同樣會成為髒污溫床。土井惠子指出：「最佳的清潔時間是使用完浴室後，趁水垢還沒乾硬，將肥皂泡沫沖掉，再用刮水器將牆面水分刮除。」

最後，務必保持良好通風，有效降低水氣殘留，才不會讓浴室變成藏污納垢的角落。

這篇專家的分享提醒我們，過度依賴清潔劑，反而可能讓家裡變得更髒，甚至損壞設備。適當使用工具、挑對清潔方法，加上勤勞通風與擦乾，才是維持整潔的王道。別再被「多擦就乾淨」的迷思給誤導囉！

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：打掃「這3個地方」千萬不要用清潔劑！專家：越擦越髒，還會損壞設備】