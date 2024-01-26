大掃除｜梳化布料可拆不代表可水洗！遇一般髒污　可「這樣」清理

距離農曆年，剩不到一個月，不少人開始傷腦筋大掃除這件事，其中梳化若是使用久了，更容易滋生細菌，尤其過年期間，不少人最喜歡攤在梳化上吃零食追劇，因此梳化大掃除更不能少。家具達人教幾招簡單清潔方式，讓你家梳化在過年前煥然一新。



台灣家具業者執行長Paul Yang建議；梳化布料的不同，清洗的方法也會有異，要注意自己選擇的梳化表布是否可以清洗、可使用的洗劑有無特殊要求…等，針對一般髒污，可以將洗潔精+水，攪拌後產生泡沫，把泡泡塗抹在污漬上2~3分鐘，再拿不會滴水的濕抹布擦拭就完成了，也可以利用市售的梳化清潔劑對付更頑強的髒污。

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另外，可拆卸的梳化布套，很多布料是不能水洗的，在購買的時候一定要詢問店家；為了確認布料是否會褪色，可以在清洗前，利用中性清潔劑或洗頭水，在不明顯的小角測試，沒有出現退色才能放心水洗。洗完的布套，要在通風的地方陰乾，千萬不要放在太陽直曬的地方，否則紫外線也會讓布套褪色。

或者有人對於清潔家具，勞心又勞力，乾脆要換新，家具業者在年前也推出很多優惠活動與滿額禮，大家可以參考如何布置居家環境，過個舒服的年。

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