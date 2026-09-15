幼稚園面試入學細B怕輸蝕？遲一年做超大B或重讀？拆解年齡迷思

不少家長都會疑惑「大B」和「細B」到底有甚麼分別？如果小朋友是細B，面試和入學後是否會比較輸蝕？應該讓小朋友照原定年份入學，還是遲一年做「超大B」？即睇幼稚園年齡迷思，以及細B幼稚園入學有甚麼選擇。



甚麼是大B細B？

許多家長都會用「大B」、「細B」形容同一屆幼稚園學生的年齡差距，在同一個入學年度中，較早出世的小朋友會被稱為「大B」，即1至4月出世。有人又會再分普通大B、細大B、中B等。而較遲出世的就被稱為「細B」，即9至12月出世，多被稱為「細B」甚至「超細B」。另外，部分早一年的9至12月出世，但延遲一年入學，就會被稱為「超大B」或「超級大B」。

不少幼稚園都會在入學前一年安排面試，小朋友即使只是相差數個月，在語言表達、自理能力、專注力和社交方面都可能有不同程度的差距，所以許多家長都會認為大B比較具優勢，而細B就較為「輸蝕」。

大B細B年齡對照表

大B細B年齡對照表 前一年 9月-10月 超級大B 前一年 11-12月 超大B 1-2月 大B 3月 普通大B 4月 細大B 5-6月 中B 7-8月 小細B 9-10月 細B 11-12月 超細B

細B面試和適應可能較輸蝕

同一屆幼稚園學生的年齡可以相差接近一年，對兩至三歲的幼兒來說，幾個月已經可以有很明顯的發展差距。年紀較大的小朋友在語言表達、理解指令、自理能力、大小肌肉發展、情緒控制及社交等方面可能較成熟，在入學面試或剛開始適應校園生活時，表現可能較穩定。

而細B因年紀較小能力發展可能較慢，面試時未必能展示良好的語言及應對能力，入學後也可能要較長時間才能適應與家長分離。

不過，實際情況也視乎每個小朋友的發展速度而異，細B並不代表能力一定較差，同樣年齡成熟程度亦可以有很大差異。許多學校都注重孩子的群體生活能力，部分細B可能適應力較強、懂得與人相處、會主動表達需要，表現未必比大B差。

實際情況也視乎每個小朋友的發展速度而異，細B並不代表能力一定較差，同樣年齡成熟程度亦可以有很大差異。（Freepik）

遲一年入學做超大B有優勢？

有些家長會掙扎是否該讓孩子遲一年入學做「超大B」，因為孩子多了一年的時間成長，語言、認知、自理及社交能力都較成熟，面試可能發揮得更好，也更容易適應校園生活，初期可能較有優勢。

不過年齡較大不等於表現一定更好，學校取錄學生時不會只看出生月份，會著重孩子本身的發展狀況、性格及面試表現。

先做細B再重讀做超大B

除了做細B或做超大B，有家長會選擇讓「細B」按原定年份入學，讓他們較早適應校園生活，接觸不同活動。如果孩子未能好好適應，便考慮安排他們下年重讀，變成超大B。這樣孩子可以先嘗試，之後家長再按實際適應情況作決定。

每個小朋友的發展和適應情況不同，家長不應單靠「大B」、「細B」的分類判斷，而是應該因應小朋友的個人狀況，做最適合的選擇。