中秋好去處2026｜50+親子中秋活動推介 遊樂場/賞月活動/商場打卡

中秋好去處2026｜中秋節又到了，各位父母計劃好如何與孩子們一起共度中秋了嗎？即睇中秋活動推介！01親子為大家整合多個必玩活動及商場打卡好去處。



中秋好去處【1】賞月活動篇

中秋好去處【1.1】利東街呈獻「彩燈·迎月」

灣仔利東街今年將以傳統典故與地道節慶為主軸，締造一個別具意義的佳節盛會。盛大呈獻 「彩燈·迎月」，懸掛起超過800盞璀璨燈籠。中秋正日迎來年度焦點活動——闊別一年、全長18米的LED幻彩火龍將震撼回歸，以創新科技重燃這項香港非物質文化遺產的磅礡氣勢，為全城締造一個光影交織、滿載文化溫度的難忘中秋。

+ 1

利東街中秋呈獻「彩燈‧迎月」

日期： 即日至10月19日

時間： 上午 10 時至晚上 11 時*（每日下午 5 時亮燈）

*中秋節正日（9月25日）亮燈時間將延長至晚上 12 時

*開放日期及時間將因應天氣狀況而作出更改，詳情請留意利東街網站或社交平台公佈

地點： 灣仔利東街



中秋好去處【2】商場打卡篇

中秋好去處【2.1】柴灣新翠商場 7米長森林飛索+嫦娥奔月

「出發！歷奇之旅」7米長的「森林飛索」讓孩子從高空滑翔，感受高速飛馳的快感；再攀越「越野叢林」障礙賽道。營地更驚喜加碼「嫦娥奔月」中秋特別企劃！月亮將高掛於飛索滑道上，小朋友化身嫦娥、玉兔，直奔月亮！指定日子與月亮同框打卡，可獲贈專屬投影名字的「個人化燈籠」。商場同期更設「尋月任務」送出禮品。

日期：即日起至9月27日 (「嫦娥奔月」特別企劃 由9月12日至27日)

時間：下午12至6時

地點：新翠商時場L1中庭



中秋好去處【2.2】荃灣廣場 × 西沙 GO PARK【Coffee Mood 秋日咖啡露營祭2026】

荃灣廣場室內「海外咖啡・大型咖啡賽・露營運動裝備補給」+西沙 GO PARK「人寵同樂・運動×咖啡體驗・露營品牌限定店」，兩大場地將帶來合共逾75個本地及國際人氣咖啡品牌輪流登場，更重磅邀請多個海外話題咖啡館首次登港列陣，為大家帶來會場限定的手沖咖啡體驗。

荃灣廣場

日期：9月17日至10月4日

時間：上午11時至晚上9時

地點：荃灣廣場L1中庭

西沙 GO PARK

日期：10月10日至10月11日

時間：中午12時至晚上8時

地點：西沙 GO PARK 中央廣場



中秋好去處【2.3】黃金海岸商場「豚」圓月夜

由本地插畫師SandyPig以水彩創作繪畫的「豬粒」於「豚」圓月夜花燈庭園與各位打卡合照，更化身1.8米高充氣花燈於長達120米掛滿彩燈的海濱長廊迎接大家；還有掛滿過百個中式花燈的花燈長廊，讓大家締造「豚」圓回憶。於商場即日消費滿HK$300或以上，即可參與「豚」圓彩繪燈籠工作坊。

日期：即日起至2026年10月4日

時間：上午10時至晚上10時

地點：黃金海岸商場中庭



中秋好去處【3】玩樂篇

中秋節好去處2026｜12+賞月活動推介 綵燈會花燈海巨型燈飾打卡

親子好去處2026｜香港100+室內戶外活動工作坊/免費遊樂場/餐廳

親子餐廳2026｜香港20+親子餐廳推介 送兒童餐禮物 自製薄餅蛋糕

暑假好去處2026｜全港150+親子活動推介 商場打卡/展覽/遊樂場