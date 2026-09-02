孩子久咳皮膚過敏？醫生揭元凶竟是百潔布　3年未換成健康殺手

菜瓜布（百潔布）恐含驚人霉菌！台灣兒科醫師林筱琪分享一起個案，一名孩子有慢性咳嗽，且有嚴重過敏性皮膚炎，一驗過敏原竟是「霉菌」。不過家長堅稱家中物品皆有定期清洗與烘乾，醫師建議她前往廚房查看，沒想到竟揪出過敏原來自「菜瓜布與抹布」，整整三年沒有更換。醫師示警，菜瓜布只要有裂痕就需要更換，嚴重恐造成食物中毒，不可不慎。



台灣小兒科醫師林筱琪在節目《健康零距離》稱，一名小朋友進診間就不斷的慢性咳嗽，還有嚴重的過敏性皮膚炎，一驗過敏原竟是「霉菌」。林筱琪提醒該名孩子的家長，需要注意家中的環境恐有霉菌。該名家長稱，家中每個星期都將沙發、床單拿去洗與烘，沒有地毯也沒有絨毛娃娃，林筱琪請該名家長回家查看廚房的狀況。該名家長後來回診，稱廚房裡的菜瓜布與抹布從搬進去家裡後就「再也沒有換過」，大概三年的時間。

相關文章：洗碗｜碗碟別浸泡過久！5大錯誤要戒 餐具「這樣擺」比疊着放好👇👇👇

+ 21

林筱琪稱，抹布與菜瓜布越厚，等同吸了水後越難乾，因此在潮濕的環境就非常容易滋生霉菌，最終該個案揪出霉菌來源就是廚房。她也稱菜瓜布只要有一點點裂痕，就會累積一點點細菌與霉菌在當中。最常見就是「金黃色葡萄球菌」，也就是手部最常見的病毒，更容易造成食物中毒。林筱琪提醒，只要菜瓜布有破損，或是看到有一些霉菌就必須更換。她也提到，有些人會因想節省而將有霉菌的部分剪掉，她示警「菌絲已經深入了，把它丟掉」。

而台灣臨床毒物專科護理師譚敦慈也解釋，通常挑選菜瓜布時，自己會選擇比較薄的或是選擇洗碗布，較不會有殘渣卡在裡面。她也提到，過去曾有研究發現菜瓜布中的厚海綿是為了起泡、而刷子則是讓使用者刷洗，不過上面附著的細菌卻是「比馬桶髒數十倍」。她也提醒，只要看到用具上面有一點黑黑的，就是霉斑，千萬不要再使用。

相關文章：家居清潔｜廚房6大位置比廁所還髒 百潔布外 這2處亦易滋生細菌👇👇👇

+ 11

延伸閱讀：

酪梨護心又抗發炎！醫曝正確吃法：「加1物」好處全沒了

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】