老舊床褥傷身？專家教4招日常維護　告別塵蟎過敏延長使用壽命

許多人買了床墊後，往往打算一睡十幾年，甚至有人自豪「這張床睡了 20 年都還好好的！」，然而，Facebook健康知識專頁「健康多1點」近日發文提醒，這種省錢習慣，其實是每天都在「透支健康」。



長期使用老舊床墊不僅會導致支撐力下降，引發難纏的腰痠背痛；更可怕的是，一張超過使用壽命的床墊，很可能已累積超過千萬隻塵蟎與無數細菌，嚴重影響睡眠品質與整體健康。

老舊床墊危害健康，教4招延長床墊壽命👇👇👇

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長期過敏、腰酸背痛好不了？床墊太久沒換超傷身！

Facebook健康粉專「健康多1點」近日指出，很多人買了床墊後，就打算睡到壞掉為止，甚至有人自豪「我這張床睡了20年都還好好的！」但是這種省錢習慣，其實等於每天都在默默「透支健康」。粉專直言，床墊不能睡一輩子，主要是因為以下3個原因：

1. 腰酸背痛：支撐力流失與姿勢不良

粉專指出，床墊內的彈簧或泡棉在長期的壓力下會逐漸變形或凹陷，導致回彈力不足，床墊長期使用會造成支撐力流失，彈簧或泡棉逐漸變形，導致腰部和脊椎無法正確支撐，結果就是腰酸背痛、肩頸痠麻，甚至脊椎變形或姿勢不良。

2. 過敏原溫床：千萬塵蟎與細菌大軍

粉專表示，體每晚睡覺時會掉落皮屑（塵蟎食物）和汗液（創造潮濕環境）。床墊會吸收這些物質，成為塵蟎和細菌的理想棲息地。專家指出，一張使用約10年的床墊，可能累積超過1000萬隻塵蟎。這些大量的過敏原，容易引起惱人的過敏、皮膚癢、噴嚏打不停，甚至可能直接誘發氣喘。

３. 睡眠品質雪崩：記憶力、免疫力全面下降

粉專提醒，老舊床墊因凹陷或回彈不足，會使人在睡眠中翻身變得困難，半夜醒來的次數也會增加，嚴重影響到關鍵的深層睡眠。長期的睡眠品質下降，會全面透支健康，導致記憶力衰退、免疫力下降、情緒不穩和持續的疲倦感。

床墊幾年要更換？床墊該多久換一次？專家建議的最佳汰換年限

那麼，一張床墊到底該睡幾年？「健康多1 點」粉專給出了明確的建議：

一般使用： 建議床墊的使用壽命約為 7 到 10 年，就應考慮汰換。

特殊族群： 如果家中有嚴重過敏或氣喘患者，建議床墊應在 5 到 7 年就提早汰換。



如何延長床墊壽命？日常維護4大關鍵

還沒到汰換年限之前，積極的日常保養能有效延長床墊壽命並減少過敏原：

1. 定期翻轉

每半年應定期將床墊翻轉或頭尾調換，讓床墊不會總是同一個地方受到壓力，維持支撐力的均勻性。

2. 徹底清潔

建議每週清洗床單、被單，並定期使用吸塵器或除蟎機清理床墊表面，以減少皮屑和塵蟎。

3. 使用防護：

務必使用防蟎床罩或床墊保護套，作為隔絕過敏原的第一道防線。

4. 保持乾燥

每半年可將床墊搬到通風處透氣，避免潮濕發霉。

床墊怎樣算壞掉？

如果您不確定床墊是否已經「屆齡」，可以觀察以下明顯的警訊：

床墊凹凸不平：床墊表面或中間區域出現明顯的下陷。

床墊噪音變大：翻身或起身時，床墊內部發出彈簧吱吱作響的聲音。

腰痠背痛、身體支撐度不足：躺下後，感到腰痠背痛或支撐性變差。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：長期過敏、腰酸背痛好不了？專家曝「家裡1舊傢具」藏健康危險，超過10年沒換超傷身】