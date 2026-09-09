外傭團體反對凍薪！倡外傭最低工資增至$6172膳食津貼加碼至$3123

外傭加人工｜亞洲移居人士聯盟（Asian Migrants' Coordinating Body）舉行記招，反對外傭凍薪。組織指受環球經濟影響，外傭薪金已不夠應付開支，建議將外傭最低工資由5,100元增加至6,172元，膳食津貼由1,236元增加至3,123元。



外傭薪金過低 難應付香港生活成本

外傭代表Septi JP表示，5,100元的薪金過低，難以應付香港高昂的生活成本。如果繼續維持現時的薪金水平，將為外傭帶來沉重的經濟壓力。她又指出，外傭對香港家庭及整體經濟運作有重要貢獻，希望薪酬達到能維持基本生活的水平，讓外傭有尊嚴地生活。

近六成外傭領最低工資 部分人削減開支甚至借貸

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕引述一項研究指出，近六成外傭正領取最低工資。疫情前外傭平均將約三成薪金匯回家鄉，但疫情後受全球經濟影響，匯款比例已升至約55%。部分外傭在扣除匯款、中介費及日常開支後收支不足，只能盡量壓低個人消費，甚至減少在假日用膳，部分人更需要向同鄉借貸周轉。

印尼移工工會主席兼AMCB發言人Sring Sringatin認為，社會不應將外傭與僱主置於對立位置，改善外傭待遇能有助建立更穩定的勞資關係。她提到曾有外傭因膳食不足需要入院，希望政府能盡快訂出合適的膳食津貼水平。

部分外傭在扣除匯款、中介費及日常開支後收支不足，只能盡量壓低個人消費，甚至減少在假日用膳，部分人更需要向同鄉借貸周轉。

外傭團體倡最低工資增至6,172元

「亞洲移居人士聯盟」按樂施會提出的「生活工資」作計算，估算外傭的最低工資應達6,172元，才能維持體面的基本生活。香港菲律賓人聯會主席Dolores Balladares亦表示，早前曾親自與政府會面表達訴求，如果將來政府公布的加幅仍然未達預期將繼續抗議。

外傭薪酬升幅落後整體經濟

關注社會議題團體「自治八樓」移工共行委員會成員吳樂希引述政府統計處數據，指出外傭薪金的加幅明顯落後於本港GDP、收入中位數及最低工資的升幅。即使外傭薪金加至6,172元，但外傭提供全天候照顧能讓家庭成員安心投入工作，她們的作用不能只用薪金的高低來衡量。

僱主團體倡凍結外傭最低工資 勞工界質疑現行薪酬缺依據

早前，國際家政服務業持續發展聯會聯同30多名僱主代表向政府提出凍結外傭最低工資。香港婦女勞工協會總幹事胡美蓮指，本港家庭與外傭是唇齒相依的關係，而且現時社區的照顧服務不足，不少照顧工作都由外傭承擔，指出倡議凍薪只會破壞雙方關係。她又質疑現行的外傭最低工資缺乏清晰依據，促請政府公開計算方式。