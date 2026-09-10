準媽媽請教公院走佬袋清單　張致恒分享8樣實用物品網民大讚專業

公院走佬袋｜臨近預產期，準媽媽要提早執好走佬袋，以免臨急入院時手忙腳亂。近日有準媽媽在社交平台詢問，在公立醫院生BB前準備甚麼物品，有不少網民都分享經驗。張致恒（Steven）亦留言列出實用清單，獲網民大讚專業！



準媽媽網上求走佬袋建議

最近，有準媽媽在社交平台發文，詢問到公立醫院生BB前，走佬袋應該準備甚麼物品，希望參考大家的意見。有不少網民都熱心留言提供建議，例如帶風扇仔、眼罩、耳塞、孕婦衛生巾、洗頭粉等等，亦有人提供詳情清單以供參考。

Steven分享走佬袋心得 獲網民讚專業

Steven亦留言分享心得，列出多樣在公立醫院生BB前可準備的實用物品。他亦提醒準媽媽，可以事前請丈夫協助準備好所需用品。因為探病時間有限，而且產後媽媽可能暫時未能下床，需要自己照顧自己，所以最好事前將需要的用品準備齊全。他亦提醒，如果有想吃的食物，記得提早請丈夫買好，因為醫院提供的食物未必合口味。

許多網民都大讚Steven經驗豐富，留言稱他是「真專家」、「生仔專業戶」，有人笑言「有啲料到，真係不愧生咗四個」。亦有網民建議他可以做育兒YouTuber。

Steven公立醫院走佬袋清單

1.電量充足的充電器（有網民補充，現時部分公立醫院已提供充電位置）

2.零食（12點後沒有食物供應）

3.朱古力（有網民補充餵人奶媽媽盡量避免食朱古力）

4.濕紙巾

5.消毒紙巾

6.大量孕婦床墊

7.孕婦衛生巾

8.熱水壺

公立醫院及私家醫院走佬袋清單

孕媽媽入院分娩前都可以準備「入院袋」及「出院袋」，媽媽可預先按需要分好兩個袋，到需要時就不會手忙腳亂。公立醫院和私家醫院需要的走佬袋要求都不一樣，孕媽媽可以按照對應的清單，提早做好準備。

走佬袋清單2026｜公立私家醫院孕婦走佬袋必備文件用品Checklist