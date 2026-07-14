懷孕｜一人吃兩人補竟是錯？醫生揭5類食物易提高妊娠糖尿病風險

台北新光醫院婦產科何鎮宇主治醫師指出，許多準媽咪奉行「一人吃兩人補」的觀念，卻忽略懷孕後期胰島素阻抗會自然增加，若持續攝取高代謝負荷食物，將提高妊娠糖尿病的發生風險，進而影響胎兒正常發育。



何鎮宇醫師根據臨床觀察，整理出五類最容易造成孕期血糖失控的食物，提醒孕婦建立正確的代謝防線。

首要需避開的是精緻糖類與含糖飲品，包括蛋糕、手搖飲等，此類食物具有快速吸收特性，會使血糖急速飆升，並增加胰島素負擔，是代謝失衡的主要來源。

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其次，何鎮宇醫師提醒孕婦留意精緻澱粉的攝取，白米、麵條、吐司等食物因缺乏纖維，消化速度極快，對孕期代謝環境極為不利，建議以糙米或地瓜等原型食物取代。高糖分水果的過量食用同樣需要注意，西瓜、芒果雖屬天然食材，但其中的果糖仍會迅速轉化為血糖，懷孕後期應嚴格控管份量。

何鎮宇醫師進一步說明，勾芡類湯品也是孕期常見的隱形糖分來源，濃湯或羹湯中含有大量太白粉，液體澱粉的吸收速度驚人，一碗濃湯的含糖量常等同半碗白飯。此外，油炸物與加工肉品中的飽和脂肪，會降低胰島素敏感性，增加妊娠高血壓與血糖波動的風險，同樣列為需嚴格控管的項目。

何鎮宇醫師強調，孕期控糖的核心邏輯在於避開快速吸收的高升糖指數（GI）食物，以原型澱粉取代精緻米麵，並透過份量管理控管水果與湯品中的隱形成分，透過精準的飲食比例調整，優化整體代謝環境，確保胎兒穩定成長。

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