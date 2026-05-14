懷孕時大腦會「縮小」5%？研究：神經重塑有助增強親子連結能力

一項發表於《自然通訊》期刊的研究發現，女性懷孕期間大腦中負責處理訊息、情緒與同理心的灰質，平均會減少約5%。這項由西班牙「BeMother計畫」推動的研究，獲得歐洲研究理事會與凱克薩基金會資助，旨在揭示懷孕期間的神經變化如何增強母親與嬰兒的親密關係。



研究團隊共招募127名孕婦參與，分別在受孕前、懷孕中期、懷孕晚期、產後1個月及產後6個月進行腦部掃描，並與32名未懷孕女性的掃描數據進行對比。結果顯示，孕婦灰質流失主要集中在與社會認知相關的大腦區域，這些區域與理解情緒、建立情感連結密切相關。 灰質變化呈現U型曲線，代表灰質在懷孕期間下降，產後則會回升部分，但通常無法完全恢復至原本水平。

相關文章：懷孕｜腰果富含鐵質、維他命K 適量進食有益胎兒 惟要注意2件事

+ 11

根據外電，格雷戈里奧．馬拉尼翁健康研究所「NeuroMaternal實驗室」主任蘇珊娜．卡莫納（Susana Carmona）指出，大腦變化程度與母嬰之間的情感連結有關，變化越明顯的母親，往往與嬰兒的依附關係更為緊密。

卡莫納強調，灰質減少並不代表大腦功能下降，更像是重新配置神經資源，使大腦更專注於與母職相關的功能。這些神經重塑可能有助於母親更容易辨識嬰兒需求、增強親子連結能力。她認為，這項發現有助於打破大眾對「媽媽腦」的負面刻板印象，也為未來孕產婦健康的研究提供重要方向。

科學家進一步解釋，灰質流失並非能力退化，更可能是一種大腦的適應性調整，有助於母親更能專注在新生兒照顧上。此計畫最終目標在於揭示由荷爾蒙和環境因素觸發的神經變化，進而在未來給予懷孕婦女更好的育兒支持與心理健康幫助。

相關文章：產檢｜那些超聲波照片怎看得懂！這醫生決定花創意幫助每位準爸媽

+ 4

延伸閱讀：

夫結紮半年她遶境後竟意外懷孕！婦產科醫解釋不是100%不中

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】