走佬袋清單2026｜公立私家醫院孕婦走佬袋必備文件用品Checklist

公立私家生仔走佬袋｜走佬袋，是準備分娩時一併帶到醫院。到底走佬袋應該帶甚麼？原來，公立醫院和私家醫院需要的走佬袋要求都不一樣，以下為公立及私家醫院走佬袋的物品清單，孕媽媽可以提早做好準備。



孕媽媽入院分娩前都可以準備「入院袋」及「出院袋」，媽媽可預先按需要分好兩個袋，到需要時就不會手忙腳亂。

公立醫院走佬袋清單

‧ 準爸媽的身份証明文件

1. 本人和配偶的身份証明文件：如身份證、護照，入院登記時會使用。

2. 適量現金：用於繳費、購買所需用品。

3. 八達通：可增值港幣約$500-1000以備不時之需。

4. 產前檢查報告：攜帶產檢報告供醫生參考。

5. 母嬰健康院的產前記錄（如適用）

6. 入院信（如適用）

‧ 孕婦個人物品

1. 手機、平板電腦：可與他人聯絡、消磨時間。

2. 手機充電器、充電線及插頭/流動充電器：一般需要住院2-3天，必須準備充電物品。公立醫院有機會不允許孕婦使用插頭充電，以防萬一可以準備流動充電器。

3. 耳機：產前後可聽歌、看影片舒緩緊張的心情和消磨時間。

4. 個人藥物（如適用）

‧ 孕婦衛生用品

1. 防疫用品（口罩、消毒濕紙巾、搓手液）：醫院範圍需佩戴口罩，可帶數個口罩作替換，亦可準備消毒濕紙巾或酒精搓手液。

2. 60 x 90 cm防水床墊（一包或約5-6塊）：公立醫院會要求產婦準備一次性防水床墊，以免產前羊水、出血或產後惡露弄髒床單，用完即棄。

3. 產婦衛生巾（約2-3包）：產後陰道會流出惡露，使用專為產婦而設衛生巾，避免弄髒衣物或床單，有扣式和黏貼式，視乎醫院護士慣用哪一款，建議準備2-3包。

4. 產婦網褲（一包）：可代替一般內褲，配合產婦衛生巾使用。網褲彈性較大，通風也較好，不會壓迫或焗住傷口。

5. 女性專用濕廁紙（一至兩包）：可仔細清潔陰部或肛門，避免傷口受感染，用後可直接沖進廁所。

6. 沖洗瓶（一個）：計劃順產的媽媽可先準備沖洗瓶，用於清潔下體傷口，以免受到感染。

7. 哺乳胸圍（3-4件）：哺乳胸圍方便媽媽哺乳，而且無鋼圈設計不會壓迫胸部。

8. 乳頭霜、乳頭清潔綿：有助紓緩哺乳初期的不適。

9. 牙刷、牙膏、漱口杯

10. 沐浴露、洗髮露、護髮素

11. 護膚品、洗面乳

12. 潤唇膏

13. 梳、髮圈、髮箍

14. 眼鏡（如適用）

15. 眼罩、耳塞（如適用）

16. 防滑拖鞋（一對）

17.保溫杯（500ml或以上）

18. 個人衣物及襪子

19. 產後冰袋

‧ 嬰兒用品

1. 嬰兒衣物（兩至三套）：留院期間，公立醫院會提供寶寶的衣服，只需準備寶寶出院時使用的衣物，如包被、 和尚袍、襪、手套等。

2. 嬰兒尿片（一包）：醫院不會提供，建議自己準備一包正裝，方便護士替換。

3. 嬰兒濕紙巾（一包）：需要自行攜帶，清潔孩子身體時使用，建議不要準備試用裝。

4. 嬰兒屁股護膚膏（一支）：有助預防及紓緩尿布疹，減少因長時間包尿片而引起的紅腫及不適。

孕媽媽入院分娩前都可以準備「入院袋」及「出院袋」，媽媽可預先按需要分好兩個袋，到需要時就不會手忙腳亂。（Freepik）

私立醫院走佬袋清單

其實私家醫院的費用已包含了大部分孕婦所需要的物品。曾經也有媽媽分享入住私家醫院後才發現很多物品醫院都準備好了，無需自行攜帶。建議孕婦如果選擇在私家醫院分娩，可以先向醫院查詢會提供甚麼物品，以免造成浪費。

‧ 準爸媽的身份証明文件

1. 本人和配偶的身份証明文件：如身份證、護照，入院登記時會使用。

2. 銀行卡、適量現金、八達通：用於繳費、購買所需用品。

3. 保險卡、付款保證書：如需要申請保險，必須帶備以上物品。

‧ 孕婦個人物品

1. 手機、平板電腦：可與他人聯絡、消磨時間。

2. 手機充電器、充電線及插頭/流動充電器：一般需要住院2-3天，必須準備充電物品。公立醫院有機會不允許孕婦使用插頭充電，以防萬一可以準備流動充電器。

3. 耳機：產前後可聽歌、看影片舒緩緊張的心情和消磨時間。

4. 零食：可以提早準備產婦喜歡，並適合吃的零食，滿足心靈需求。

5. 個人藥物（如適用）

‧ 孕婦衛生用品

1. 防疫用品（口罩、消毒濕紙巾、搓手液）：醫院範圍需佩戴口罩，可帶數個口罩作替換，亦可準備消毒濕紙巾或酒精搓手液。

2. 產婦衛生巾（一包）：私家醫院大多會提供，但以防萬一可以多帶一些。

3. 產婦網褲（視乎情況）

4. .安睡褲（一包）：入院頭1、2天護士會幫忙換產婦衛生巾。如果需要自行換衛生巾，很多媽媽會選擇用安睡褲，也可以代替內褲，十分方便。

5. 哺乳胸圍（3-4件）：為哺乳媽媽專門設計的胸圍，方便媽媽哺乳，需要自行準備。

6. 長袖開胸式睡衣（兩至三套）：醫院裏冷氣比較冷，為免著涼，不管是冬天或是夏天都建議準備長袖睡衣。如果媽媽打算哺乳，建議準備開胸款式的睡衣。

7. 保溫杯（500ml或以上）：產後建議媽媽頭幾天都喝暖水，可自備保溫杯方便盛載暖水，亦可以用來焗醫院提供的炒米茶。如有需要，選擇自帶飲管的保溫杯為佳。

8. 個人衛生、護膚用品：可攜帶洗面乳、爽膚水、乳霜、潤唇膏等，根據自己需要準備。大部分私家醫院會提供牙刷、牙膏、洗頭水等，如產婦有特別需要可自行準備。

9. 爽身粉：產婦在生產後不能洗澡，可以帶備爽身粉，保持身體乾爽。

10. 襪（三至四雙）：可多帶幾雙襪更換，醫院不會提供。

11. 乳頭霜、乳頭清潔綿：有效舒緩媽媽在餵哺期間乳頭的不適及修復受損的乳頭。

12. 產後冰袋：可助緩解產後所造成的疼痛。

‧ 嬰兒用品

1.嬰兒的衣物（兩至三套）：私家醫院會準備嬰兒大部分物品，只需要準備寶寶出院時的衣物，如包被、手套、和尚袍等。