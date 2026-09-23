LoveXpress慈善跑2026｜親子齊跑11月8日支持自閉症青年職涯發展

撰文：阿言
出版：更新：

想與小朋友度過一個有意義又好玩的周末，不妨一起參加慈善跑！LoveXpress《愛・傳遞》將於11月在數碼港舉辦「LoveXpress 慈善跑 2026」。活動當日更設「職」夢同行嘉年華，讓家長和小朋友一邊運動玩樂，一邊學會共融，並了解特教青年的需要。今次活動籌得的經費將全數撥作「自閉症青年職涯規劃」，以實際行動支持青年由校園走向職場。

LoveXpress慈善跑2026　籌款支持自閉症青年

本地註冊慈善機構 LoveXpress《愛・傳遞》於香港數碼港舉辦首屆戶外盛事 —— 「LoveXpress 慈善跑 2026」。籌得經費將全數撥充「自閉症青年職涯規劃」，協助特教青年克服從校園過渡至職場的挑戰，並為其家庭提供持續支援。

特教青年由校園邁向職場，不僅需要技能匹配，更面對心理適應與社會接納的重重關卡。LoveXpress深信每位青年都擁有獨特天賦，致力透過「社區教育及宣傳」、「特教家庭支援」與「自閉症青年職涯規劃」三大核心服務，為特殊教育需求群體賦能。

本次慈善跑不僅是一場體育賽事，更是兼具身心支持與職涯倡議的共融舞台，期望讓特教青年的潛能被看見、被肯定。

活動當日亦設有同場加映的「職」夢同行嘉年華，聯同多家慈善及商業機構參與。我們希望透過一系列豐富好玩的互動體驗，讓家長和小朋友在輕鬆愉快的氣氛下，加深對特教青年的了解與支持。

這不僅是美好的親子時光，更是最佳的生活教育！家長可與小朋友一起跑步、揮灑汗水，同時讓孩子從小學會共融、理解不同人的需要，以實際行動為特教青年打氣！

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精彩亮點搶先看

職涯模擬賽事：特設沉浸式體驗，讓參加者親身感受特教青年在職場上面對的真實挑戰與工作點滴，培養同理心。

專業技能工作坊：透過深入淺出的分享與互動，帶領大家了解特教青年工作的獨特技巧與優秀潛能。

香濃咖啡拉花體驗：由導師帶領現場學習拉花技巧，品味咖啡香氣之餘，感受特教青年的專業與匠心。

多元親子工作坊：專為家庭設計的互動手作與體驗活動，讓親子在合作中學習共融價值，留下難忘回憶。

用雙腳跑出包容，用心靈成就夢想！立即帶著孩子一起加入我們，度過一個意義非凡的週末，讓愛與共融在社區中無限延續！

👉🏻立即報名LoveXpress慈善跑｜10月18日截止

【LoveXpress 慈善跑 2026活動詳情】
日期：2026年11月8日（星期日）
地點：香港數碼港
路程：1公里、3公里 及 5公里

LoveXpress慈善跑2026　親子比賽路線推介

今次慈善跑設有多種不同路線，不論想一家大小輕鬆參與，還是與朋友、同事一齊挑戰都有適合的選擇！

1公里親子共融路線最適合親子參加，路線採用輕鬆、無障礙設計，專為家庭、兒童及特教群體而設，在運動之餘讓小朋友感受同行、共融與支持的意義。3公里社區同樂路線則適合家庭、朋友或團體一同參與，藉活動認識多元共融。

想挑戰體能的參加者，亦可選擇5公里精英挑戰路線。不同賽事各有特色，既適合合家歡參與也兼具教育意義，完成賽事後，更可以一家人留下打卡紀念！

1公里親子共融路線 | 1公里親子行（最適合親子）
輕鬆、無障礙的路線，專為家庭、兒童及特教群體設計，一同分享凝聚與陪伴的喜悅。
賽事時間：11:45至12:15

‧ 個人組 (12歲或以上) $328
‧ 家庭組 (1位成人及1位12歲以下兒童) $578
‧ 家庭組 每位額外兒童（12歲以下）$278
‧ 團體票 (適用於1/3/5公里路線) 只限10位或以上參加者 $3000

3公里社區同樂路線| 3公里社區健行（適合團體）
非常適合企業團隊健行、部門聯誼活動，以及廣泛的企業多元共融（DEI）活動。
賽事時間：11:00至11:30am

‧ 個人組 (12歲或以上) $328
‧ 家庭組 (1位成人及1位12歲以下兒童) $578
‧ 家庭組 每位額外兒童（12歲以下）$278
‧ 團體票 (適用於1/3/5公里路線) 只限10位或以上參加者 $3000

5公里挑戰路線 | 5公里精英挑戰（具挑戰性） 專為企業運動盃跑手及講求速度的個人跑手而設。
賽事時間：09:45至10:45am

‧ 個人組 $328
‧ 團體票 (適用於1/3/5公里路線) 只限10位或以上參加者$3000
‧ 接駁巴士(8:15 金鐘出發) $25
‧ 接駁巴士(10:00 金鐘出發) $25

跑手專屬個人「籌款大使」連結

凡成功報名，跑手會有一條專屬連結，可以分享給親朋戚友幫手籌款，資助自閉症青年嘅生活技能培訓同實習！

-額外捐款支持（歡迎不跑步/想出多一分力的人士！)
如果想額外支持「愛・傳遞」幫助自閉症青年，報名時亦可選擇直接捐款：
額外捐款 $100／額外捐款 $500
*參加者或捐款者贊助 HKD$100 或以上，可於報名時申請免稅收據

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【LoveXpress 慈善跑 2026重要日程】
「01空間」截止報名日期：2026年10月18日
選手包領取日：2026年10月27日至11月5日
活動日期：2026年11月8日（星期日）

LoveXpress《愛・傳遞》

愛傳遞機構成立於2015年，專注服務2至30歲自閉症群體及其家庭，相信：支持一個孩子，即是支持一個家庭；接納一個家庭，便能共建共融社會。透過社區連結、家庭支援與職涯發展三大支柱，提供全年齡段全方位支持。

三大核心服務：
1.社區教育：透過主題展覽、講座及創建品牌產品，推動公眾認識自閉症，實踐「消費即公益，共融即日常」。
2.家庭支持：「星兒早療家庭計劃」為2至6歲自閉症基層家庭提供一年全方位陪伴，涵蓋孩子專業訓練與家長身心健康支持。
3. 就業支援：為青少年及成人提供職前訓練，並透過社會企業餐廳、農莊及企業合作實習，搭建從培訓到就業的實踐橋樑。

手臂紋鍵盤與自閉症兒子溝通 加拿大母親指打字溝通更方便更私密研究顯示父母運動量與子女有直接影響 兒童至少要有1小時體能活動莊韻澄同為自閉症孩子家長力撐陳錦鴻：照顧SEN要更多愛心和耐性SEN｜自閉兒不懂說話被誤當智障 媽媽辭職全職照顧下學習跟上進度SEN｜港媽為自閉症孩自製訓練工作紙 望與同路人分享台灣親子好去處2026｜40+暑假展覽活動小丸子/Chiikawa/蠟筆小新親子好去處2026｜香港100+室內戶外活動工作坊/免費遊樂場/餐廳
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