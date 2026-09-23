LoveXpress慈善跑2026｜親子齊跑11月8日支持自閉症青年職涯發展

想與小朋友度過一個有意義又好玩的周末，不妨一起參加慈善跑！LoveXpress《愛・傳遞》將於11月在數碼港舉辦「LoveXpress 慈善跑 2026」。活動當日更設「職」夢同行嘉年華，讓家長和小朋友一邊運動玩樂，一邊學會共融，並了解特教青年的需要。今次活動籌得的經費將全數撥作「自閉症青年職涯規劃」，以實際行動支持青年由校園走向職場。



LoveXpress慈善跑2026 籌款支持自閉症青年

本地註冊慈善機構 LoveXpress《愛・傳遞》於香港數碼港舉辦首屆戶外盛事 —— 「LoveXpress 慈善跑 2026」。籌得經費將全數撥充「自閉症青年職涯規劃」，協助特教青年克服從校園過渡至職場的挑戰，並為其家庭提供持續支援。

特教青年由校園邁向職場，不僅需要技能匹配，更面對心理適應與社會接納的重重關卡。LoveXpress深信每位青年都擁有獨特天賦，致力透過「社區教育及宣傳」、「特教家庭支援」與「自閉症青年職涯規劃」三大核心服務，為特殊教育需求群體賦能。

本次慈善跑不僅是一場體育賽事，更是兼具身心支持與職涯倡議的共融舞台，期望讓特教青年的潛能被看見、被肯定。

活動當日亦設有同場加映的「職」夢同行嘉年華，聯同多家慈善及商業機構參與。我們希望透過一系列豐富好玩的互動體驗，讓家長和小朋友在輕鬆愉快的氣氛下，加深對特教青年的了解與支持。

這不僅是美好的親子時光，更是最佳的生活教育！家長可與小朋友一起跑步、揮灑汗水，同時讓孩子從小學會共融、理解不同人的需要，以實際行動為特教青年打氣！

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精彩亮點搶先看

職涯模擬賽事：特設沉浸式體驗，讓參加者親身感受特教青年在職場上面對的真實挑戰與工作點滴，培養同理心。

專業技能工作坊：透過深入淺出的分享與互動，帶領大家了解特教青年工作的獨特技巧與優秀潛能。

香濃咖啡拉花體驗：由導師帶領現場學習拉花技巧，品味咖啡香氣之餘，感受特教青年的專業與匠心。

多元親子工作坊：專為家庭設計的互動手作與體驗活動，讓親子在合作中學習共融價值，留下難忘回憶。

用雙腳跑出包容，用心靈成就夢想！立即帶著孩子一起加入我們，度過一個意義非凡的週末，讓愛與共融在社區中無限延續！

👉🏻立即報名LoveXpress慈善跑｜10月18日截止

【LoveXpress 慈善跑 2026活動詳情】

日期：2026年11月8日（星期日）

地點：香港數碼港

路程：1公里、3公里 及 5公里



LoveXpress慈善跑2026 親子比賽路線推介

今次慈善跑設有多種不同路線，不論想一家大小輕鬆參與，還是與朋友、同事一齊挑戰都有適合的選擇！

1公里親子共融路線最適合親子參加，路線採用輕鬆、無障礙設計，專為家庭、兒童及特教群體而設，在運動之餘讓小朋友感受同行、共融與支持的意義。3公里社區同樂路線則適合家庭、朋友或團體一同參與，藉活動認識多元共融。

想挑戰體能的參加者，亦可選擇5公里精英挑戰路線。不同賽事各有特色，既適合合家歡參與也兼具教育意義，完成賽事後，更可以一家人留下打卡紀念！

1公里親子共融路線 | 1公里親子行（最適合親子）

輕鬆、無障礙的路線，專為家庭、兒童及特教群體設計，一同分享凝聚與陪伴的喜悅。

賽事時間：11:45至12:15

‧ 個人組 (12歲或以上) $328

‧ 家庭組 (1位成人及1位12歲以下兒童) $578

‧ 家庭組 每位額外兒童（12歲以下）$278

‧ 團體票 (適用於1/3/5公里路線) 只限10位或以上參加者 $3000

3公里社區同樂路線| 3公里社區健行（適合團體）

非常適合企業團隊健行、部門聯誼活動，以及廣泛的企業多元共融（DEI）活動。

賽事時間：11:00至11:30am

‧ 個人組 (12歲或以上) $328

‧ 家庭組 (1位成人及1位12歲以下兒童) $578

‧ 家庭組 每位額外兒童（12歲以下）$278

‧ 團體票 (適用於1/3/5公里路線) 只限10位或以上參加者 $3000

5公里挑戰路線 | 5公里精英挑戰（具挑戰性） 專為企業運動盃跑手及講求速度的個人跑手而設。

賽事時間：09:45至10:45am

‧ 個人組 $328

‧ 團體票 (適用於1/3/5公里路線) 只限10位或以上參加者$3000

‧ 接駁巴士(8:15 金鐘出發) $25

‧ 接駁巴士(10:00 金鐘出發) $25

跑手專屬個人「籌款大使」連結

凡成功報名，跑手會有一條專屬連結，可以分享給親朋戚友幫手籌款，資助自閉症青年嘅生活技能培訓同實習！

-額外捐款支持（歡迎不跑步/想出多一分力的人士！)

如果想額外支持「愛・傳遞」幫助自閉症青年，報名時亦可選擇直接捐款：

額外捐款 $100／額外捐款 $500

*參加者或捐款者贊助 HKD$100 或以上，可於報名時申請免稅收據

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【LoveXpress 慈善跑 2026重要日程】

「01空間」截止報名日期：2026年10月18日

選手包領取日：2026年10月27日至11月5日

活動日期：2026年11月8日（星期日）



LoveXpress《愛・傳遞》

愛傳遞機構成立於2015年，專注服務2至30歲自閉症群體及其家庭，相信：支持一個孩子，即是支持一個家庭；接納一個家庭，便能共建共融社會。透過社區連結、家庭支援與職涯發展三大支柱，提供全年齡段全方位支持。

三大核心服務：

1.社區教育：透過主題展覽、講座及創建品牌產品，推動公眾認識自閉症，實踐「消費即公益，共融即日常」。

2.家庭支持：「星兒早療家庭計劃」為2至6歲自閉症基層家庭提供一年全方位陪伴，涵蓋孩子專業訓練與家長身心健康支持。

3. 就業支援：為青少年及成人提供職前訓練，並透過社會企業餐廳、農莊及企業合作實習，搭建從培訓到就業的實踐橋樑。