內地主婦煮食驚見13角「八角」！誤食劇毒莽草恐致死即看5點分辨

撰文：阿言
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八角｜煮飯時總用到八角，不過「莽草」外形與八角相似卻含有劇毒，誤食可導致中毒，嚴重時更會危及性命。近日內地一名媽媽在家煮食時，意外發現買回來的「八角」竟混入一粒莽草。究竟八角有幾多個角才算正常？即看5招分辨八角與莽草。

煮食時意外發現「八角」竟是莽草

據內媒報導，近日浙江一名黃姓女士在家中放八角燉紅燒肉時，家裡孩子好奇詢問，為什麼八角要叫做八角，當時家中的智能音箱解釋指因為八角有8個角，因而命名。

結果孩子數一數鍋裡的香料，發現竟然有13個角。經查詢後，發現有11個角的不是八角而是莽草，莽草是一種有毒植物。

黃女士查詢資料確認該香料的確是莽草，她回憶，這批「八角」是在附近超市購買的，購買時要散裝稱重。事後她特意回到超市查看，發現貨架上的均為正常八角，認為這粒莽草可能是不小心混進去。

近日內地一名媽媽在家煮食時，意外發現買回來的「八角」竟混入一粒莽草。（Freepik）

專家：八角7至10角均屬正常

舟山市食品藥品檢驗檢測研究院副主任中藥師李彬表示，八角大多有8個角，角形較短而圓鈍，比例超過八成。不過，偶爾亦會出現少一個或多一至兩個角的情況，因此7至10個角都屬於正常八角。

莽草含劇毒大量攝入可致心臟衰竭

他表示莽草與八角同科同屬，但莽草通常有13個角，而且頂端尖角較突出，長度可超過3mm。莽草含有劇毒，少量誤食已可能引起頭暈、噁心及嘔吐。如果大量攝入，則可能出現四肢抽搐、口吐白沫等類似癲癇的症狀，嚴重時更可導致心臟衰竭，甚至死亡。

5招分辨八角與莽草

5招分辨八角與莽草

分辨方法

八角

莽草

角的數量

一般7至10個角

最常見是8個角

多數11至14個角

最常見是13個角

角的形狀

角較短，末端圓鈍

邊緣較平滑

角較細長尖銳

常向後彎，外形像鷹鉤

顏色

呈棕紅色

表面帶有光澤

色澤較淺

帶點土黃色

果實狀態

果實較飽滿

果瓣自然裂開可見籽粒

果實較瘦小乾癟

果瓣多數緊閉

氣味

香氣明顯濃郁

氣味不明顯接近無味

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