魔芋爽原料二氧化硫超標162噸魔芋粉遭退回！添加劑恐增身體負擔

內地零食「魔芋爽」被爆原料出問題，衛龍一批由印尼進口的魔芋粉由檢出二氧化硫超標，在入境時遭內地海關攔截並退回。事件引起關注，家長應盡量避免讓小朋友經常食用高鈉、高油，並含多種食品添加劑的加工零食。



衛龍魔芋原料二氧化硫超標 遭內地海關攔截

據內媒報道，內地海關總署進出口食品安全局近日公布2026年7月全國未准入境食品資訊，衛龍從印尼進口的162噸魔芋粉，被驗出二氧化硫含量超出《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》（GB 2760-2024）的限量要求，因此遭青島海關依法攔截並退回。

衛龍方面回應指早前有一批由海外入口的魔芋原料，在海關抽查時被發現不符合內地食品安全要求，因此已按規定退回。公司強調涉事原料並未用於任何在售產品中。

攝入過量二氧化硫 可致腸胃不適

魔芋粉是「魔芋爽」等零食的主要原料。魔芋粉在加工期間容易氧化變色，因此部分廠商可能加入二氧化硫，用作保持色澤並延長保存時間。但是攝入過量二氧化硫，可能出現噁心、嘔吐等症狀，亦會刺激呼吸道及腸胃。

魔芋爽高鈉高脂含多種添加劑

「魔芋爽」含多種食品添加劑，屬於高度加工食品，每100公克就有破千毫克的鈉，是超高脂、超高鈉、略低碳水的食品，脂肪佔熱量比為54%，碳水佔熱量比為43%。兒童的身體、腎臟及代謝系統仍在發育，如果經常食用較多添加劑、高鹽高油的加工食品，可能增加身體負擔，亦較容易引起腸胃不適，因此不宜經常食用。

常攝取食品添加劑或影響荷爾蒙

目前未有足夠研究可以證實兒童長期攝取大量食品添加劑後，會出現哪些健康影響。不過，有研究曾指出，某些食品添加物可能有類似荷爾蒙的作用，或會干擾內分泌系統。此外，亦有研究指，部分食品添加劑與兒童專注力不足等行為可能有關。兒童正處於發育階段，生長激素、荷爾蒙的平衡非常重要，應減少食用進食添加劑較多的加工零食。