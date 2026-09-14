家長送飯小心！內地爆即棄保冷袋含甲醛及細菌超標　切勿重用囤積

即棄保溫袋｜大家在網購冷凍食材或點外賣時，商家經常都會用銀色的保冷袋盛載食物保溫。許多人都不捨得丟棄，會留下來反覆使用，最後在家中囤積了一堆保冷袋。近日，內地爆出即棄保冷袋含甲醛，即使用來裝食物或作收納用途，都可能增加接觸甲醛的機會，長遠會影響健康！



即棄保冷袋或含甲醛 切勿囤積及裝食物

有些家長可能會重用即棄保冷袋，用來裝需要暫時保溫的食材，甚至放在帶飯袋內裝飯盒，讓小朋友帶回學校。但是，這類即棄保冷袋未必適合長期重複使用，更不建議接觸食物！

許多廠家在生產這類保冷袋時，會添加甲醛以提高耐水性、抗皺性和支撐性。在黏合保冷袋時使用的膠水亦含有較多甲醛。雖然不少產品都符合相關標準，但部分小型工場生產的劣質保冷袋，甲醛量可能超標。

熱食或加速甲醛釋出 長期接觸恐增患癌風險

如將熱食放進保冷袋，袋內溫度較高而且空氣不流通，可能會令黏合物料中的甲醛更易釋出，並接觸到食物。

甲醛被世界衛生組織列為一級致癌物，長期暴露在甲醛環境下，會刺激眼睛、鼻和呼吸道，亦可能引起皮膚敏感，如果長期接觸高濃度甲醛，可能增加患癌風險。有內地網民曾表示，打開保冷袋時聞到類似油漆的刺鼻氣味，隨即感到頭暈不適。

研究指不宜裝蔬果 存放72小時甲醛可高3至5倍

即使只用這類即棄保冷袋裝蔬菜、水果亦不安全。甲醛可溶於蔬果表面的水分，令食物受到污染，特別是葉菜類或表面較多孔的食材。即使放入雪櫃也只能減慢釋放速度，食物仍可能會吸收甲醛。

有研究曾把同一批蔬菜分別放進外賣保冷袋，以及食品級保鮮袋內存放，72小時後再作檢測。結果顯示，用外賣保冷袋存放的蔬菜，甲醛含量比另一組高出約3至5倍。

即棄保冷袋或滋生細菌 近半樣本驗出大腸桿菌群

除了避免用來裝食物，日常也不建議重用即棄保冷袋。除了有機會釋放甲醛，保冷袋在生產到運送、存放，再到商店包裝，中間經過多個環節，可能會滋生細菌，不宜重用。

有抽驗結果發現，部分外賣包裝袋的細菌數量偏高，最高超出標準12倍，接近一半樣本驗出大腸桿菌群，部分更驗出含金黃色葡萄球菌。

內地官媒提醒5大注意事項

日前，內地國家緊急廣播在社交平台發布一則「外賣保溫袋安全使用建議」，提醒大眾切勿重用即棄保溫袋裝食物，不建議長期使用，亦要避免在家中囤積：

1.外賣拿到手後，盡快把餐品取出，不要長時間把熱食放在保溫袋內。

2.禁止食用外賣保溫袋裝熟食、熱食、果蔬、飲用水。

3.即使做雜物收納，也不建議長期在家密閉空間囤積大量舊保溫袋。

4.如果需要自備保溫袋帶飯，選購明確標註食品接觸級、採用環保水性膠的正規產品。

5.外賣保溫袋可以在非食品接觸場景短暫收納，但不建議長期循環使用。