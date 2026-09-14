家長送飯小心！內地爆即棄保冷袋含甲醛及細菌超標　切勿重用囤積

撰文：阿言
出版：更新：

即棄保溫袋｜大家在網購冷凍食材或點外賣時，商家經常都會用銀色的保冷袋盛載食物保溫。許多人都不捨得丟棄，會留下來反覆使用，最後在家中囤積了一堆保冷袋。近日，內地爆出即棄保冷袋含甲醛，即使用來裝食物或作收納用途，都可能增加接觸甲醛的機會，長遠會影響健康！

即棄保冷袋或含甲醛　切勿囤積及裝食物

有些家長可能會重用即棄保冷袋，用來裝需要暫時保溫的食材，甚至放在帶飯袋內裝飯盒，讓小朋友帶回學校。但是，這類即棄保冷袋未必適合長期重複使用，更不建議接觸食物！

許多廠家在生產這類保冷袋時，會添加甲醛以提高耐水性、抗皺性和支撐性。在黏合保冷袋時使用的膠水亦含有較多甲醛。雖然不少產品都符合相關標準，但部分小型工場生產的劣質保冷袋，甲醛量可能超標。

熱食或加速甲醛釋出　長期接觸恐增患癌風險

如將熱食放進保冷袋，袋內溫度較高而且空氣不流通，可能會令黏合物料中的甲醛更易釋出，並接觸到食物。

甲醛被世界衛生組織列為一級致癌物，長期暴露在甲醛環境下，會刺激眼睛、鼻和呼吸道，亦可能引起皮膚敏感，如果長期接觸高濃度甲醛，可能增加患癌風險。有內地網民曾表示，打開保冷袋時聞到類似油漆的刺鼻氣味，隨即感到頭暈不適。

研究指不宜裝蔬果　存放72小時甲醛可高3至5倍

即使只用這類即棄保冷袋裝蔬菜、水果亦不安全。甲醛可溶於蔬果表面的水分，令食物受到污染，特別是葉菜類或表面較多孔的食材。即使放入雪櫃也只能減慢釋放速度，食物仍可能會吸收甲醛。

有研究曾把同一批蔬菜分別放進外賣保冷袋，以及食品級保鮮袋內存放，72小時後再作檢測。結果顯示，用外賣保冷袋存放的蔬菜，甲醛含量比另一組高出約3至5倍。

即棄保冷袋或滋生細菌　近半樣本驗出大腸桿菌群

除了避免用來裝食物，日常也不建議重用即棄保冷袋。除了有機會釋放甲醛，保冷袋在生產到運送、存放，再到商店包裝，中間經過多個環節，可能會滋生細菌，不宜重用。

有抽驗結果發現，部分外賣包裝袋的細菌數量偏高，最高超出標準12倍，接近一半樣本驗出大腸桿菌群，部分更驗出含金黃色葡萄球菌。

內地官媒提醒5大注意事項

日前，內地國家緊急廣播在社交平台發布一則「外賣保溫袋安全使用建議」，提醒大眾切勿重用即棄保溫袋裝食物，不建議長期使用，亦要避免在家中囤積：

1.外賣拿到手後，盡快把餐品取出，不要長時間把熱食放在保溫袋內。

2.禁止食用外賣保溫袋裝熟食、熱食、果蔬、飲用水。

3.即使做雜物收納，也不建議長期在家密閉空間囤積大量舊保溫袋。

4.如果需要自備保溫袋帶飯，選購明確標註食品接觸級、採用環保水性膠的正規產品。

5.外賣保溫袋可以在非食品接觸場景短暫收納，但不建議長期循環使用。

兒童食物安全｜內地爆紅零食「可食用課本」藏隱患官方促全面禁售買餸小心甲醛白菜！內地揭噴甲醛保鮮蔬菜 攝入恐傷肝腎腸胃有毒廚房紙｜內地柚家廚房紙致癌物超標 恐影響發育及神經系統內地毒肉丸｜口感異常彈牙恐混入硼砂 幼童誤食2克即可休克致命內地掀大路燈熱潮媽媽花4千元購入護眼燈　男童近視一年急升200度內地嬰幼兒紙尿褲含有毒物質甲酰胺　長期接觸恐損肝腎及生殖系統央視揭內地驅蚊產品黑幕　熱賣母嬰防蚊噴霧含驅蚊酯孕婦嬰兒慎用內地女童玩拼豆疑觸電身亡　接連出意外熨斗無認證電壓超標存風險
甲醛
食物安全
兒童安全
健康生活
都市健康
兒童健康
健康一家人
親子
親子熱話
育兒