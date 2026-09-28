親子關係｜小一開學首月跟不上？家長做好4件事 助孩子適應新環境

小一開學適應｜其實小學上學首月最重要的不是小朋友學懂了幾多隻生字、多少知識，而是小朋友有沒有慢慢適應「我係一個小學生」的這件事。小一第一個月是好重要的「適應期」。很多家長以為開學就代表正式進入學習模式，結果每天放學都在追問「今日學咗咩？」、「手冊抄完未？」、「功課做晒未？」、「點解又漏嘢？」小朋友放學後回到家已經很累，家長見小朋友不回覆，又開始脾氣暴躁，結果傷害了親子關係。其實頭一個月，家長可以做好這4件事，在幫助孩子適應新環境的同時，維護好親子關係。



1. 先顧情緒，不要天天盤問

給小朋友一個放學後的心理緩衝區。

放學避免問小朋友： 建議可以問： 「有沒有被老師責罵？」 「有沒有認識到新朋友？」 「功課多不多？」 「今天有沒有一件開心的事？」 「有沒有做錯事？」 「今天學校有甚麼最好玩？」

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2. 接受小孩冒失是正常

小一初期很多小朋友都會：「我不記得老師講咩。」、「我不知道今日要帶甚麼。」、「我好像漏做了一份功課……」

嘗試不要責罵，而是教他建立流程：

睇時間表 → 自己收拾書包對手冊 → 家長最後檢查

重點是家長只是負責檢查，不要全部代做。因為小一真正要學的不只係中英數學，還有一樣「自己負責自己的事。」

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3. 突然變暴躁未必因為頑皮

幼稚園有午睡，小學沒有。變相上學時間長了、資訊多了、又要集中精神、又要適應新朋友新老師，所以放學後突然發脾氣、疲累和很容易哭，其實好多時係電量見底。

頭一個月放學不要把行程安排到密密麻麻，讓孩子休息娛樂一下，等孩子「重新開機」再做功課。

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4. 讓小朋友學懂「小學版自理」

開學第一個月，家長可以慢慢教：

1. 自己收拾書包

2. 小息記得去廁所

3. 依照時間表收拾課本

4. 自己準備文具

5. 做完功課自己打剔

不需要要求孩子一次就全部做到，一樣一樣建立習慣就足夠。

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其實由 K3 升小一，小朋友不是單純「轉學校」，而係由一個有人提醒幫忙的幼稚園生，變成一個要自己記住好多事情的小學生。所以如果小朋友開學第一個月手冊寫到亂七八糟、經常甩漏、回家累到發脾氣，甚至說「我不想上學」，請不要急著責罵孩子，小朋友可能只是還正在學習怎樣做一個小學生。

小一適應期，家長陪住行，比催促更有效

作者簡介

Ms Carina｜親子育兒專家

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曾任不同親子平台編輯主任，現為「01親子」主編。逾10年親子範疇工作經驗。

曾主編幼稚園、小學及中學選校刊物，及多本育兒教養、兒童健康電子書。

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