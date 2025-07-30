你也愛習慣性反問、指責式關心嗎？父母3種說話方法極傷親子關係

自從女兒CC升入高年級，說話之道就成了我們家一個「主攻」課題。沒辦法，（前）青春期的孩子，易燃易爆炸。一句話說不對付，人家要麼對你愛答不理、要麼跟你硬剛到底。



當然我也不是一個人在戰鬥，評論區常有姐妹提問：「每次說不了兩句，孩子就炸毛。有時候真的想吼一頓，但又生怕惹着他們，怎麼辦？」想來我們這屆的媽媽親真挺難。

孩子小的時候，總有人告訴我們，別罵孩子，萬一留下甚麼心理陰影就得不償失了。

眼瞅着孩子大了，發現他們其實也沒那麼脆弱，但還是不敢罵，因為罵完就收穫一地雞毛的親子關係……唉，卑微二字都快刻腦門兒上了。

但其實，據我養兩個孩子的經驗，我發現：有時候我們直截了當的表達自己的情緒，或態度嚴肅的亮明自己的底線，並不會給孩子造成甚麼傷害。

譬如CC周末一再延長跟DD的過家家時間，磨蹭着不去寫作業的時候，我會板起臉來大聲說：「不能再晚了！趕緊去寫作業，否則下午出去玩沒你的份兒！」，或者DD玩興奮了，穿着髒襪子到梳化上亂跳的時候，我也會一個眼刀飛過去：「立刻馬上下來，把梳化擦乾淨！」他們不太會覺得你是在無端攻擊，只會明白，是自己的行為確實欠妥了，媽媽生氣了，我要收斂些。

真正怕的是甚麼？是我們有話不直說，言語間老是透露着一股陰陽怪氣，挖苦諷刺，甚至自我犧牲的意味。這才是讓孩子反感、受傷、一點就着的問題所在。

所以，不是不能罵孩子，只是有些說話方式，真要勸你「慎言」。

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1. 習慣性反問

．「我是你保姆嗎？連書都得給你找，你自己沒長眼睛啊！」

．「今天多冷你心裏沒數嗎？吃甚麼雪糕！」

．「這麼簡單的題都錯？你上學都學甚麼了！」

來來來，類似的話，你有沒有脱口而出過？這就是孩子非常討厭的，習慣性反問。反問的語氣，帶着明顯的敵意，真能瞬間激怒孩子。

因為它背後的潛台詞，就像是在跟孩子說：

．「這麼不合理的要求，你還敢提，你真不懂事！」

．「這麼簡單的事情，你都做不到，你真差勁！」

別說孩子了，代入自己想想，我們也很難在別人的反問下，體會到「好意」吧，只覺得對方是不是在故事挑剔。

你找不到剪刀，問了老公一聲「知道剪刀在哪嗎？」對方一句「我怎麼知道？我又沒用！」你甚麼感受，是不是半天不想搭理他？原本的好心情都給他敗壞了。

其實你的發問，也不是一定要他做甚麼，但很多時候，你的情緒他沒接住，就足夠惱火了。

孩子也是一樣的，你「反問」得多了，他們也會受挫，而且會開始對你設防，畢竟誰願意動不動就聽到一頓嘲諷呢？久而久之，自然不願意跟你溝通了。

怎麼修正

哪怕真的對孩子行為不滿意，也可以換種表達方式：陳述事實+表達期待。

「我是你保姆嗎，連書都得給你找，你自己沒長眼睛啊！」



改成：「書桌好像是你自己整理的，自己先找找看，肯定能找到。」實在不行，你就瞪上雙無辜的大眼睛說一句，「媽媽真的也不知道哎」。無知者，至少無罪啊。



「這麼簡單的問題都錯？你上學都學甚麼了！」



改成：這道題是考察的這個知識點，你先認真想下，剛學過，我相信你能想起來，還是不會的話，聽學習機講一遍吧？



拋開情緒化和攻擊性，孩子就不會把你放到對立面；講事實、提期待，孩子感受到的就不會是「敵意」，溝通也就沒了障礙。

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2. 指責式關心

前兩天下班，我在路口等紅綠燈，旁邊是一對母女。小女孩兒低着頭走路，沒注意到紅燈，一腳踏了出去。正趕上面前一輛電瓶車疾馳而過，差點把她撞倒。媽媽一把把孩子拉回，緊接着，就是一頓劈頭蓋臉的，在我聽來有些過激的斥責：

你想被撞死啊，眼睛長着出氣兒的！不知道看燈嗎？

孩子本就有點被車嚇到了，一聽這話，哇哇掉眼淚……我並不懷疑那位媽媽對孩子的擔心。但這也是許多父母的一個通病 —— 明明是想表達關心，但話到嘴邊就成了埋怨、指責甚至謾罵。

孩子着涼生病了，你也心疼，但一張嘴就成了：早讓你多穿點多穿點，就是不聽，現在知道難受了？

孩子不小心摔了一跤，你也怕他受傷，但說出口的卻是：我不是提醒過你嗎？誰讓你不長記性，你不摔誰摔？

孩子考試沒考好，你也想安慰下，但不自覺就說成了：早就跟你說過要好好聽課好好複習，考不好賴誰呀！

37度的嘴，怎麼能說出這麼冰冷的話！

你可能覺得「愛之深，責之切」，想讓孩子從中吸取教訓，長個記性。但孩子可感受不到愛之深，他們只覺得你責之切。差點被撞的害怕/生病的難受/摔倒的疼痛/沒考好的失落，本來就夠慘了……‍結果，想要的安慰關心沒有，還得承擔額外的指責責備，痛苦直接翻倍升級。

時間長了，再遇到問題，他也不會選擇跟父母溝通、傾訴。因為他們已經知道，結果很可能又是一頓批評，還不如「甚麼事兒也別讓爸媽知道」。

怎麼修正

關心孩子的時候可以重複對方的感受+表達你的擔憂。

．「你也嚇了一跳吧，我都擔心你被撞到受了傷！」

．「身體不舒服吧，媽媽也很心疼。」

．「沒考好確實煩人，咱們化悲憤為力量，再接再厲。」

先別翻舊賬、找前因，把重點放在孩子的情緒和感受上。實在做不到，我就是「愛你在心口難開」，至少可以肢體先行 —— 給個擁抱、拍拍後背。有時候，肢體比語言有用，更能傳達你的關心。

人只有在感受好的時候，才能變好。若真想讓孩子「長個記性」，也得在他們感受好的時候表達期待。「希望你下次能更小心，多注意。」「以後計算題最好都驗算一遍。」如此，叮囑才能發揮作用。

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3. 表演式不耐煩

這是我最近的一個頓悟，所以特別想跟你們分享。你有沒有這種時刻？會在孩子表現不那麼好的時候，不自覺的表演自己的不容易，或者誇大事情的後果？我最初是發現C爸偶爾會這樣。

譬如，有時候他打掃完衛生，兒子DD沒注意又在地上落了餅乾碎。這事兒可能還沒到C爸發火的臨界點，但他就會拿腔拿調、誇大語氣：

「哎呦，我剛擦完的地又弄髒了！我又得重新擦一遍、重新洗一遍洗地機～」

還有，CC周末磨蹭作業，催過了，但也不至於發火。當最後周日確實搞到比較晚的時候。‍C爸也會刻意「演」出一種比較慌張、忙碌的狀態。

收拾梳化匆匆忙忙的、督促我趕緊準備第二天穿的衣服……甚至嘴裏還會嘟囔兩句：「大周末了晚上還趕作業呢，一晚上都搞你，連DD都沒空管。」然後趕緊拽着DD：「哎呀，也沒空給你講書了，走走走，趕緊去刷牙……」

其實作為局外人、局外成年人的我，很想說：大哥，也不至於吧？洗地機也不是稍微擦一下就要全清洗一遍，完全可以「攢」一下。9點也不算特別晚吧？平時作業多的時候，也會到這個時間。‍‍‍‍‍‍就算平時空的時候，您偶爾也敷衍DD不給他講繪本呀？‍‍‍‍‍我這人平時就愛思考嘛，也愛替孩子們出頭，然後再深思熟慮，我發現，我自己其實也是常常這樣的 —— 表演式不耐煩。

很多時候，我們並沒有那麼火大，事情也並沒有那麼着急。我們之所以這樣，大概是想引發孩子的焦慮和羞愧，然後好「控制」孩子，讓他更聽話。

今天看到爸爸輔導完作業，還要忙這忙那，那我明天就抓緊時間寫快點，讓你別那麼忙；爸爸打掃房間很累，很「費勁」，那我下次要好好保持。

我們的理想結果無外乎是這樣。

但實際上，這種方式，比吼一頓，帶給孩子的心理傷害更大。

一類孩子，譬如敏感一些的，他會覺得你「表演」的那個後果他承擔不了，變得不知所措，而不是及時的修正問題。就像DD，一聽到爸爸不耐煩的語氣，當下就是一臉愧疚的表情，手足無措的看向我，不知道怎麼辦才好。久而久之就會向內歸因，傾向於是自己給大人帶來了更多的麻煩，認為是自己不好，變得愈加自卑、唯唯諾諾。

而另一類孩子，神經大條一些的，則可能變得更加叛逆。就像是CC，這個年紀的孩子，長腦子了，她們大概能清楚的識別是你是不是在大題小做，是不是在表演不耐煩，是不是想要「控制」她。一旦她看清真相，就會想要擺脱這種隱形的PUA，更不會聽你的話。

怎麼修正

剛悟出來的問題，目前我也沒有特別好的建議。更多的就是覺察自己。意識到問題的時候，往往就是改變的開始。

作為父母，千萬不要把責任搞反了。其實我們該做的，不是向孩子展示問題有多大，而是讓孩子看到他的能力有多大！告訴孩子，問題不大，你的能力更大，大到完全可以解決這個問題。而父母，也是可以幫你一起把問題解決掉的。

就像是DD把渣渣掉地上，與其表演「我好累」「地又髒了好麻煩」激發孩子的內疚，不如告訴他：沒關係的，濕巾擦一下，扔垃圾桶就好了呀。想讓孩子配合，真沒必要非讓他們蒙上一層羞愧感。

寫在最後：經常有人問，那些孩子到了青春期，依然能保持良好親子關係的家庭，到底是怎麼做到的？無他，就一點。就是父母知道哪些話能說，哪些話不能說，以及不能說的話如何換個方式說。

希望大家看到這篇文章的時候，就是自我覺察的開始。然後去刻意練習，把下意識脱口而出的話替換掉，直到會「好好說話」為止。

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



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