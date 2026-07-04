不合理期待會毀掉孩子？專家教4步期待合理性檢查　改善親子關係

在改變孩子前，先鬆動自己的觀點，擁抱內心的焦慮！我們經常要求孩子滿足我們不合理的期待時，許多親子的對立、衝突就此產生。因此，與孩子對話時，很重要的一步就是：先覺察自己的期待是否合理。



生活中，我們常無意識地要求孩子滿足不合理的期待，尤其是當親子對立、師生衝突爆發時，大人往往沒察覺問題根源就在自己。人際溝通講師羅志仲在《對話，是生命最好的禮物》一書中就分享：練習對期待的「健康檢查」，不是放棄期待，而是從「無意識要求」轉為「有意識選擇」。就算期待落空，也能變成彼此成長的禮物。

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四步驟，進行期待的「健康檢查」

回想一件最近讓你生氣或失望的親子事件（如孩子寫作業拖拖拉拉），拿出紙筆，按以下步驟自我對話。這不是要你「不要期待」，而是讓期待成為引導孩子向上的階梯。

步驟一：看見情緒與期待

事件：發生了什麼？（例：孩子寫作業拖到很晚還沒完。）

情緒：我當時感覺如何？（例：憤怒、焦慮、無力。）

我的期待：心裡真正希望孩子做到什麼？（例：希望他自動自發、一小時內寫完。）

步驟二：進行「合理性」核對

用以下四把尺誠實衡量自己的期待：

1. 針對現在的我

這件事，我自己現在也能時刻做到嗎？（我從不拖延嗎？）

2. 針對過去的我

在他這個年紀，我就能自動自發了嗎？

3. 針對教導

我有教過他具體「方法」嗎？（還是只給指令？）

4. 針對適配性

我教的方式，適合他的特質與現況嗎？

步驟三：承認與調整

如果多數答案是「否」，深呼吸，告訴自己：「原來，這是暫時做不到的期待，難怪我們都這麼辛苦。」

然後問：「把標準調低，調整成他現在能達成的目標是什麼？」（例：從「自動寫完」改為「大人陪伴下，專注寫15分鐘、休息5分鐘」。）

若多數是「是」（合理期待，但孩子沒做到），別責備，用好奇心取代：「你是想做好事的孩子，但卡住了，怎麼了呢？」

步驟四：為期待負責

寫下你的行動承諾：

行動：例「今晚不催促，先觀察他卡在哪；或先安頓自己的焦慮。」

這是教養疲憊大人的「覺醒指南」——從安頓情緒開始，重新檢視期待，讓親子衝突轉為成長機會。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：寫給焦慮的爸媽！當孩子達不到期待時，從「四個自我提問」開始檢視，能讓親子衝突轉為成長機會】