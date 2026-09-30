台山商會學校變恐龍樂園爆紅　結合AI與生態打造沉浸式跨學科體驗

台山商會學校早前舉辦「Dino Campus Adventure 恐龍校園大冒險」，將校園變身成恐龍樂園，活動相片在Threads流傳後更意外掀起熱話，吸引不少家長及屯門街坊關注。《01親子》到校訪問校長、老師及學生，了解活動背後的籌備過程、教學理念，以及學校如何透過恐龍主題，融入科學、生態與科技知識。



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校園變身侏羅紀世界Threads爆紅

台山商會學校早前舉辦「Dino Campus Adventure 恐龍校園大冒險」，活動當日，校園不同位置都設有大型恐龍裝置及互動體驗，學生可以近距離接觸恐龍、參與化石挖掘、體驗AR互動遊戲、親身接觸小動物，令開放日猶如一場穿越時空的大冒險。

湯敏儀校長坦言對活動在網上引起關注感到驚喜，原本只是為學生而設的主題活動，同時於開放日舉辦，沒想到竟然會在社交平台引起迴響，更有不少街坊和家庭都帶小朋友到校打卡。

湯校長表示，最高興的是看到社區的凝聚力，鄰舍之間互相分享活動資訊，令整個社區都充滿朝氣：「我哋希望透過呢個活動，帶畀學生歡樂同學習機會，亦想大家見到屯門、見到大興邨，同埋台山商會學校充滿創意同朝氣。」在她看來，活動能為社區帶來一份期待與驚喜，本身已經很值得，而這份正能量正是學校辦學最希望看到的成果。

好奇心驅動情境學習 下學年正式落實「恐龍課程」

湯校長亦分享以恐龍作主題的背後心思。她指，每個小朋友都有好奇心，而好奇心是推動學習最強動機。因此，她希望學生不只是從課本吸收知識，而是透過情境學習，讓學生彷彿置身於恐龍時代參與大冒險，在玩樂和探索中學習。

她解釋，今次活動結合了學校近年的教學重點，包括「ESG環保生態」及「AI科技探究」。課程設計由遠古恐龍滅絕、氣候變遷，延伸到現代生態保育。學生可以在校內的生態園觀察蜥蜴、鸚鵡等生物，從中了解生物多樣性。校方亦計劃在下學年正式落實「恐龍課程」，成為學校其中一個特色課程。

激發好奇種下求知種子 情境學習寓學習於娛樂

湯校長表示，希望能透過恐龍活動激發好奇，為學生種下求知的種子，令他們願意主動發問。其次是透過情境學習，真正做到寓學習於娛樂。

她坦言最希望學生帶走的，不只是恐龍知識本身，而是對生命及環境共生的尊重，以及保持一生的探究熱誠。

活動籌備近一年 重點是平衡趣味與教學

梁馥顯主任分享籌辦活動的構思和設計，他表示整個活動前後籌備近一年。當中最花心思的，是要如何平衡活動的趣味性與教學內容。校方花了不少時間設計跨學科教案，將古生物學、校內生態園及AI科技融入活動。

梁主任形容，沉浸式體驗能夠在小朋友心中種下一粒「好奇」的種子，激發他們主動探索更多未知事物，期望他們能夠保持求知和求真的探究精神。

由恐龍滅絕延伸至環境共生 在情境中探索學習

為了讓學生有更完整的體驗，學校在開放日前特別安排了「校內學生專場」，並配合相關專題課程。課程以恐龍作為切入點，先帶領學生認識不同恐龍的種類及身體特徵，再透過化石挖掘體驗，探討氣候變遷與恐龍滅絕之間的關係。

其後，教學內容再由遠古延伸到現代，解構恐龍特徵的遺傳與演化，並帶學生走入校內生態園觀察蜥蜴及鸚鵡，進一步認識物種演化及生物多樣性，最後再引導學生思考愛護生命，以及與環境共生的重要性。

梁主任表示，希望透過這種情境教學，將較抽象的科學知識變得具體生動，真正做到「寓學習於娛樂」。

沉浸式活動明顯提升學習意欲

梁主任指以學生本身感興趣的主題作為切入點，更容易引起學習動機，這同時讓學生明白課堂上學到的知識，其實與日常生活、未知的世界息息相關。

活動結束後，發現很多學生也主動發掘、研究新課題，更會在平日上課時主動舉手發問和討論。這種主動求知的態度，正正是校方最希望看到的教學成果。

學生化身小幫手及導賞員 展現自信與責任感

梁主任提到，學生對活動的反應亦相當熱烈：「對於同學嚟講，難得可以走出課室、用咁多元化又互動嘅方式去吸收知識，係一次好難得嘅體驗。」

更令校方意外的是，即使學生已在專場中體驗過所有環節，但到正式開放日，不少同學仍主動化身「小幫手」及「導賞員」，帶領到校參觀的幼稚園小朋友探索不同環節。看到學生在過程中展現自信與責任感，亦令校方感到十分欣慰。

校園變身侏羅紀公園 學生直言神奇又難忘

葉曼琳同學回憶，活動當日整個校園變身成大型恐龍樂園，不同位置都擺放了多款巨型恐龍，學生不但可以近距離觸摸和拍照，更可以體驗「餵恐龍」。她直言，親眼看着平日熟悉的校園突然變得像《侏羅紀公園》一樣，感覺十分神奇又難忘。

活動結合AR與AI科技 邊玩邊學習生態知識

辛芊融同學分享，對恐龍化石挖掘及AR互動遊戲的環節最感興趣。她指在化石體驗區，學生可以像真正的考古學家一樣，拿着小工具動手挖「化石」，非常有成就感；AR遊戲中，可以透過螢幕看到恐龍在校園操場走動和吼叫，滿足她對恐龍的好奇。

葉同學則表示最喜歡在「ESG智能生態園」舉行的「爬蟲大暴走」。學生可以接觸倉鼠、蜥蜴，更有不少互動體驗，例如親手餵象龜、挑戰與蛇合照等。除了親近小動物，學生亦可透過「AI動物觀察平台」了解生態園的日常運作，並與「AI生態小博士」互動，學習照顧動物、了解生態知識。她認為活動將大自然與AI科技結合，可以邊玩邊學，特別之餘又有成就感。

恐龍活動引起社區熱議 學生直言感到自豪

活動在網上掀起熱話，吸引不少屯門居民關注。辛同學表示，同學們都有留意相關討論，知道學校為今次活動花了很多時間和心思籌備，大家都感到開心和自豪。

葉同學亦分享，起初家人知道學校舉辦恐龍活動時，沒有預計規模會如此龐大和精彩。直到開放日親身參與後，家人感到非常興奮，亦四處與恐龍拍照。

盼日後有更多主題活動 寓學習於娛樂

談到日後期望，辛同學希望學校能繼續舉辦更多不同主題、可以「寓學習於娛樂」的活動。她分享，校方今年還安排了森林課程、「最強大腦」培訓基地活動，以及英語科學境外交流團等。屆時，學生會到新西蘭交流，一邊學英文，一邊進行科學探究，親身體驗當地的大自然和學習文化。