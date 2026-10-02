台灣腸病毒單周破萬宗｜幼兒重症8大前兆及漂白水消毒攻略

最近台灣腸病毒持續，近期每星期仍錄得逾萬宗門診及急症求診個案，今年至今更有7宗重症個案，當中1人死亡。5歲以下嬰幼兒屬於重症高危群組，家長平日亦應做好預防措施，而且應留意孩子有沒有出現異常徵兆。



台灣腸病毒疫情持續 每周逾萬人求診

台灣疾病管制署資料顯示，台灣的腸病毒疫情持續，9月13日至9月19日期間，共錄得10,359宗門診及急症求診個案，與前一星期的10,400宗相若。

過去4星期的化驗監測顯示，社區目前較常見的是柯薩奇病毒A6型（克沙奇A6型），其次是腸病毒D68型及柯薩奇病毒A16型。今年至今共錄得7宗腸病毒感染併發重症個案，當中有1人死亡。當局提醒家長應留意嬰幼兒的健康狀況，密切關注有否出現腸病毒重症的徵兆。

當局提醒家長應留意嬰幼兒的健康狀況，密切關注有否出現腸病毒重症的徵兆。（Freepik）

預防腸病毒環境清消與居家護理4大關鍵

台灣疾管署提醒，腸病毒傳染力強，無論成人或兒童皆有感染風險，家長應做好個人及環境衞生，減低感染風險。

1. 回家後洗手：成人外出返家後，在抱嬰幼兒或餵食前，應先用洗手液洗手。

2. 清潔常用物品：清潔及消毒幼兒常接觸之物品及玩具，保持活動空間環境通風，以降低感染機會。

3. 消毒環境：酒精對腸病毒的殺滅效果有限，建議用漂白水消毒環境，一般環境消毒可使用濃度500 ppm的消毒水，即10公升清水加入100毫升家用漂白水。

4. 消毒受污染物品：如果物品沾有病童的口鼻分泌物、嘔吐物或排泄物，建議使用1,000 ppm的含氯漂白水消毒，即 1公升清水加入20毫升漂白水，攪拌均勻後使用。消毒水擦拭完畢後，需靜待10分鐘再用清水擦拭一次。

5歲以下屬重症高危！

腸病毒侵犯中樞神經「8大黃金送醫警號」

疾管署呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，而且重症病程發展快速，如經診斷為感染腸病毒，家長應留意孩子的健康狀況，如出現以下腸病毒重症前兆病徵，應立即求醫：

‧ 嗜睡

‧ 意識不清

‧ 活力不佳

‧ 手腳無力或麻痺

‧ 肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）

‧ 持續嘔吐

‧ 呼吸急促

‧ 心跳加快