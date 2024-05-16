腸病毒｜勿信吃冰點有助治療！提防嗜睡、持續嘔吐7大重症先兆

腸病毒進入流行期，台灣新北市共有60班無預警緊急停課，停止上課一周，腸病毒創10年來台灣同期新高。



台灣疾管署統計，4月28日至5月4日門急診就診計1萬6240人次，宣佈正式進入腸病毒流行期，預估6月初將到達最高峰。傳言吃雪糕雪條可以治療腸病毒，疾管署解釋，吃冰只可以緩解小朋友嘴巴破的不舒服症狀，無法治療腸病毒。同時，帶毛玩具更容易造成幼兒發病。

認識更多有關腸病毒的知識：（按圖了解）

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腸病毒如何傳染？

腸病毒的傳染力極強，在家庭及教托機構育機構等處最容易傳播，可經由接觸或以飛沫方式感染幼兒而造成，也可能經由接觸無症狀帶病毒家長或病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫，或吃進被含有病毒之糞便所污染的食物而受傳染，玩具常成為幼兒間傳染的媒介，尤其是帶毛的玩具更容易因接觸幼兒口嘴造成大量病毒感染而發病。

腸病毒傳染力可以持續多久？

通常在發病之前的幾天，喉嚨與糞便就有病毒存在，此時就有傳染力，病人大多可在一周左右痊癒，一般而言，在發病後的一周內傳染力最高，痊癒後，腸病毒還會隨着糞便排出達8到12周之久，表示都還有傳染力。所以痊癒之後還是要繼續注意個人衛生，勤洗手，才可以降低病毒傳播的機會。

得了腸病毒有甚麼症狀？

感染病毒後一般3~5天會出現症狀，但是大多數感染者，沒有臨床症狀或臨床症狀極為輕微，而大部分病例過了幾天之後就會自然痊癒。典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能合併發燒。病程為七至十天。極少數個案，有可能發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症。

腸病毒重症前的徵兆有哪些？

幼兒得了腸病毒後的一周內，要特別注要觀察是否出現：

．嗜睡

．意識不清

．活力不佳

．手腳無力

．肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）

．持續嘔吐

．呼吸急促或心跳加快



如有其中任何一個症狀，可能是併發重症的前兆。

市面上許多宣稱可以殺死腸病毒的商品，如何選擇？

台灣疾管署指出，目前坊間有某些產品宣稱有抑制或殺死腸病毒之功效，提醒大家目前對於腸病毒有效的消毒方法為含氯漂白水、煮沸及日曬（紫外線）。

吃冰可以治療腸病毒嗎？

疾管署澄清，坊間有傳言吃冰或冰的東西可以治療腸病毒，其實這是不正確的觀念，請大家不要誤信；腸病毒目前沒有特效藥物可以來治療，吃冰（含冰涼食品）只可以緩解小朋友嘴巴破的不舒服症狀，也可以幫小朋友補充一些水分，但是大量吃冰並無法治療腸病毒。

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