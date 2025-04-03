台灣爆伊科病毒2嬰兒併發重症亡　附高風險腸病毒特點及重症先兆

台灣衛生福利部疾病管制署日前公布，台灣在今年內有第2宗腸病毒感染併發重症的死亡病例。患者為未滿1個月的新生男嬰，最終於3月17日不幸死亡。經檢驗後確認為伊科病毒11型感染併發重症。以下整理了疾管署的研究，以及高風險腸病毒的特點、嬰幼兒重症先兆。



引發新生嬰兒重症、死亡的主要腸病毒

是次案例的患者為未滿1個月的新生男嬰，他於2月中旬因有呼吸困難的情況而入住兒童加護病房。3月中旬陸續出現血氧低、心搏過緩、肝炎、血小板下降等敗血症徵狀，最終於3月17日不幸死亡。經檢驗後確認為伊科病毒11型感染併發重症。「伊科病毒」或「克沙奇B型病毒」都是引發新生兒重症及死亡的主要腸病毒類型。

疾管署資料顯示，腸病毒疫情一般在3至4月開始逐漸上升。台灣今年內已有3宗腸病毒感染併發重症的個案，當中有2名感染伊科病毒11型的患者死亡，其中2宗個案的患者更為出生未滿1個月的新生嬰兒。重症病例數略高於2021年至2024年同期。

「伊科病毒」或「克沙奇B型病毒」都是引發新生兒重症及死亡的主要腸病毒類型。（photoAC）

孕婦要注意衛生 降低嬰幼兒感染風險

疾管署提醒，為預防新生兒腸病毒，孕婦、新生兒與幼童及其照顧者應避免接觸病患，並特別注意個人衛生及嬰幼兒健康狀況。

孕婦應在懷孕期間、生產前後都注意手部及呼吸道衛生，減少出入人多和空氣不流通的場所，並避免與患者接觸。同時要留意自身健康，如果在產前14天起至分娩前後，有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肋肌痛等症狀，應告知醫生並適當與嬰幼兒隔離。

家中的成人或幼兒等接觸者，亦應用梘液勤洗手。如身體不適，應避免接觸新生嬰兒，以降低病毒傳播風險。

疾管署表示，成人感染腸病毒時，症狀通常較不明顯，容易疏於防護而傳染給嬰幼兒，建議有嬰幼兒的家庭要加強個人衛生，外出回家後先更衣。在摟抱、餵食嬰幼兒前應用梘液正確洗手，有症狀時避免接觸嬰幼兒。

嬰幼兒感染腸病毒病徵及重症先兆

新生嬰兒在感染初期可能會出現發燒、活力不佳、食慾降低症狀，如未有及時治療可能發展成心肌炎、肝炎、腦炎、血小板下降、多發性器官衰竭等重症。

另外，腸病毒重症的前兆病徵為嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力麻痺、肌抽躍等，如有以上症狀應儘速送至醫院治療。

伊科病毒11型與一般腸病毒分別