女兒控是真的？研究指生女孩爸爸作為榜樣　會更積極維繫伴侶關係

一項最新的研究發現，在近1700名父母的3項研究中，有女兒的父親相較於有兒子的父親，展現較強的伴侶關係維繫動力，包括較高的依戀、投入、滿意度與信任。但這並不意味著每個女兒的父親都會突然變得更體貼，或者生兒子的父親就不那麼愛孩子或不那麼投入。



談到「父親對女兒的影響」，我們很容易想到自尊、性別角色，以及女兒未來對親密關係的期待。父親如何對待女兒、如何與女兒相處，都可能成為她認識男性與親密關係的重要經驗。但反過來看，女兒是否也會影響父親？

有女兒的父親相較於有兒子的父親，展現較強的伴侶關係維繫動力，包括較高的依戀、投入、滿意度與信任。（AI生成圖片）

近期一項刊登於《人格與個體差異》（Personality and Individual Differences）雜誌的研究，將焦點放在這個較少被討論的方向。研究人員透過3項研究、近1700名父母的資料，觀察生下女兒或兒子後，父親與孩子母親之間的戀愛關係是否有所不同。

研究結果呈現出一致的模式：與生兒子的父親相比，生女兒的父親展現出較強的維繫伴侶關係動力。

其中一項研究發現，女兒的父親對伴侶的依戀程度較高，在關係投入、滿意度與信任程度上，也呈現較高的結果。研究看到的並不只是「有了孩子之後，父親變得更投入」，而是女兒的性別似乎與父親對伴侶關係的投入方式存在某種關聯。

不過，這項研究並不能直接證明「女兒出生，所以父親一定會更愛伴侶」，研究結果比較接近一種穩定出現的關聯現象。

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調查顯示：母親也感受到更多來自另一半的支持

研究人員也注意到，單靠父親自己的回答，仍然可能受到主觀感受影響。因此，他們進一步從伴侶的角度觀察這段關係。縱向資料顯示，女兒的母親比兒子的母親，更傾向認為自己的伴侶在關係中提供了較多支持。

這個結果值得注意，因為它代表研究觀察到的差異，並不完全來自父親自己認為「我現在是一個更投入的伴侶」。從母親的感受來看，女兒的父親在伴侶關係中的支持行為，也呈現出較明顯的差異。

更重要的是，這種差異主要出現在父親對待伴侶的方式，而不是單純反映父親整體上變得更投入家庭、或對孩子提供更多支持。

然而，研究也發現一個有趣的性別差異。在母親身上，並沒有出現相同的模式。無論生的是兒子還是女兒，母親對伴侶關係的描述並沒有明顯不同。

父親意識到自己在女兒未來的親密關係經驗中，可能扮演重要角色

那麼，為什麼女兒的出生可能與父親維繫伴侶關係的動力有所關聯？研究人員目前還沒有確定答案。其中一種可能的解釋，是父親意識到自己在女兒未來的親密關係經驗中，可能扮演重要角色。

父親通常是女兒最早接觸到的男性親密關係榜樣之一。女兒從父親如何對待母親、如何表達關心、是否可靠、是否願意承擔責任等日常互動中，可能逐漸形成對親密關係的理解。因此，如果父親認為自己的行為會成為女兒未來理解伴侶關係的一部分，可能因此更重視自己在家庭關係中的表現。

研究人員也提出其他可能性，包括社會文化對「父親與女兒」關係的期待、父親對女兒產生的保護傾向，以及養育女孩時可能感受到的家庭脆弱性等因素，都可能與這種現象有關。但這些目前都只是可能的解釋，不能直接視為研究已經證實的原因。

同樣地，研究結果也不能解讀為「有女兒的爸爸一定比較體貼」，更不能因此認為「有兒子的爸爸就比較不重視伴侶或家庭」。每個家庭的關係品質，都受到個人特質、伴侶互動、家庭環境與生活經驗等許多因素影響。

這項研究真正有意思的地方，或許不是要比較「女兒」與「兒子」哪一個對父親影響更大，而是提醒我們重新看待親子關係。父母確實會影響孩子，但孩子也會進入父母的人生，改變他們看待自己、伴侶與家庭的方式。

親子關係並不是單向的塑造。當一個孩子來到家庭，他不只是被父母養育的人，也可能在成長過程中，讓父母重新思考自己想成為什麼樣的人，以及希望孩子如何看待「愛」與「關係」。對父親而言，女兒或許不只是需要被照顧的孩子，也可能成為促使他重新看待伴侶關係的一面鏡子。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：女兒控又一證明？最新研究調查：有女兒的父親更有動力維持伴侶關係】