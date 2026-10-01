谷生育｜議員倡生育獎金400萬元+家庭假 卓永興:承擔額屬天文數字

政府在2026年《施政報告》中提出11項鼓勵生育措施，涵蓋現金獎勵、稅務優惠、住屋及育兒支援等。日前，立法會人力事務委員會討論相關措施，多名議員提出不同建議，包括增加產假、侍產假及家庭假，以及仿效「六合彩」形式，讓新生嬰兒家庭有機會大額獎金。



新生嬰兒獎勵金延長3年 預計涉及23億元開支

政府於2023年推出新生嬰兒獎勵金計劃，向合資格父母就每名嬰兒派發2萬元。截至今年8月底，共接獲78,006宗合資格申請，並已向77,709名申請人發放新生嬰兒獎勵金，總發放金額約為15.54億元。按核准承擔額22.86億元計算，今年8月底的結餘約為7.32億元。

新一份《施政報告》將計劃延長3年至2029年10月24日，而2026年9月16日或之後出生的第二名或排序更後的子女獎勵金會由二萬元提高至三萬元，以加大支援兩孩或以上的家庭。政府估計延長及優化計劃將涉及約23億元開支，將申請使用原有結餘，並增加約16億元承擔額。

議員倡設「生育六合彩」最高可獲400萬元

選委界議員陳祖光認為，現有獎勵金刺激生育的力度有限，提出可與馬會或商業機構合作，設立類似「六合彩」的生育獎金：「好似買六合彩咁，生個BB有機會拎400萬、300萬、200萬、100萬。」。他亦提出應向年輕人解釋傳統思想，如「不孝有三無後為大」，讓年輕人了解不生育會為社會帶來影響。

政務司副司長卓永興回應「生育六合彩」的提議，表示即使獎金只有20萬，相信都有一定推動力，但無論政府和馬會的資源都有限，如果大規模推出，所需的承擔額會是「天文數字」。他亦同意鼓勵生育可以教育著手，但認為不應太過硬銷。

議員倡增加家庭假、產假及侍產假

多名議員亦關注在職父母的假期安排。有議員提出延長產假及侍產假，並將現時發放五分之四薪酬的規定改為全薪。

勞工及福利局局長孫玉菡則指出，現相關安排除了要保障僱員，亦要考慮經濟發展、社會情況，以及僱主的承擔能力，需要「實事求是」考慮。此外，產假在數年前剛延長了4星期，增至現行的14星期，而且政府亦承擔延長期間的額外薪酬開支。

建議按遞進形式 縮短多孩家庭公屋輪候時間

不少議員亦關注住屋政策。「家有初生優先配屋計劃」推出至今年8月底，已有約8,100宗公屋申請獲縮減一年輪候時間，當中約1,700宗已成功入住公屋。

勞工界議員周小松提出，按遞進形式縮短公屋輪候時間，例如有更多子女的家庭能更大幅縮短輪候時間。卓永興形容建議吸引，但現時公屋需求仍然殷切，亦要顧及其他輪候人士的看法，房屋局短期內暫時未有計劃改變安排。

對重推學生津貼有保留 現加強育兒及託管支援

實政圓桌議員莊豪鋒提出重推過往每名學生2,500元的學生津貼，減輕家庭負擔。卓永興表示，津貼毋須入息審查，金額不小，在現時財政狀況下，政府希望精準扶貧，因此對重推津貼有所保留。

此外，《施政報告》亦提出多項育兒支援。政府預計2030年底前，0至3歲兒童日間照顧總服務名額將增至3,300個；2026/27學年則有335間小學參與在校課後託管服務，提供超過19,200個名額，政府將於2027/28學年起把計劃恆常化，不設限額，持續支援有託管需要的小學生家庭。

家計會今年推生育宣傳 議員倡重推「洗腦歌」

勞工界議員李廣宇提到，家計會過往曾以「洗腦歌」宣傳「兩個都夠數」，關注家計會會否再以類似方式宣傳生育。卓永興則表示認同。

政府提交立法會的文件亦提到，家計會已新增由政府資助的孕前健康服務，包括健康諮詢、飲食及生活方式建議、健康評估、安排血液檢驗及其他檢查。家計會並會在今年內推出宣傳，鼓勵健康生育。