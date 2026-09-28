外傭最低工資新一輪調整公布在即 回顧近6年最低工資膳食津貼變化

撰文：阿言
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外傭「規定最低工資」的新一輪調整再度受到僱主及外傭關注。現時外傭最低工資為每月5,100元，膳食津貼則為每月不少於1,236元。大家趁今年最新安排公布前，可回顧2020年至2025年間，外傭最低工資及膳食津貼的調整情況。

政府會定期檢討外傭的「規定最低工資」，並綜合考慮香港過去一年的整體經濟表現、勞工市場狀況、短期經濟前景、僱主負擔能力、外傭的基本生活需要，以及不同持份者的意見，再決定是否作出調整。

2020年至2025年外傭最低工資及膳食津貼回顧

2025年：外傭最低工資加至5,100元　膳食津貼不變

政府從2025年9月30日起，將本港外傭的「規定最低工資」上調百分之二點二，由2024年的每月4,990元增加至5,100元。而膳食津貼則維持不變，為每月不少於1,236元。

2024年：最低工資加2.5%　膳食津貼不變

政府從2024年9月28日起，將本港外傭的「規定最低工資」上調百分之二點五，由2023年的每月4,870元增加至4,990元。膳食津貼維持在每月不少於1,236元。

2023年：最低工資及膳食津貼同步上調

政府從2023年9月30日起，將本港外傭的「規定最低工資」上調百分之三點，由2022年的每月4,730元增加至4,870元。膳食津貼由每月不少於1,196元增加40元至不少於1,236元。

2022年：最低工資及膳食津貼同步上調

政府從2022年10月1日起，將本港外傭的「規定最低工資」調高百分之二點二，由2021年的每月4,630元增加至4,730元。膳食津貼由每月不少於1,173元增加23元至不少於1,196元。

2021年：最低工資凍結　膳食津貼增加52元

政府於2021年9月30日宣布，本港外傭的「規定最低工資」維持在每月4,630元。膳食津貼由每月不少於1,121元增加52元至不少於1,173元。

2020年：受疫情影響　工資及膳食津貼不變

政府於2020年9月29日宣布，因疫情影響經濟，本港外傭的「規定最低工資」維持在每月4,630元。膳食津貼維持在每月不少於1,121元。

2020年至2025年外傭最低工資及膳食津貼調整

2020年至2025年外傭最低工資及膳食津貼調整

年份

調整後金額

升幅

2025

最低工資：$5,100

膳食津貼：$1,236

工資+2.2%

2024

最低工資：$4,990

膳食津貼：$1,236

工資+2.5%

2023

最低工資：$4,870

膳食津貼：$1,236

工資+3%

膳食+$40

2022

最低工資：$4,730

膳食津貼：$1,196

工資+2.2%

膳食+$23

2021

最低工資：$4,630

膳食津貼：$1,173

工資不變

膳食+$52

2020

最低工資：$4,630

膳食津貼：$1,121

兩者不變

外傭團體反對凍薪　倡上調最低工資及膳食津貼

早前，亞洲移居人士聯盟舉行記招，反對外傭凍薪。有外傭代表指出，現時每月5,100元的最低工資難以應付香港生活成本。

研究顯示，近六成外傭正領取最低工資，疫情後平均匯款比例由約三成升至約55%，部分外傭扣除匯款、中介費及日常開支後入不敷支，只能削減個人消費，甚至需要借貸周轉。有團體認為，改善外傭待遇有助建立更穩定的勞資關係。

有團體按「生活工資」估算，建議將最低工資提高至6,172元。外傭薪酬升幅亦落後於本港GDP、收入中位數及最低工資的升幅。另外，早前亦有僱主團體倡議凍結外傭最低工資，勞工團體則質疑現行最低工資缺乏清晰計算依據，促請政府公開計算方式。

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