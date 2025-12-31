產檢｜超聲波檢查準確度達6至8成！即睇各周數檢查重點、代碼意思

超音波在孕期中扮演着十分重要的角色，準媽媽們可以窺探胎兒的生長狀況，醫生也可藉由超音波來觀察胎兒的一舉一動，若有異常，也能儘早發現並討論解決辦法。



孕期中，不同階段的超音波檢查，可以看出胎兒不同階段的成長狀況，臺北醫學大學附設醫院婦產部主診醫生譚舜仁提醒，雖然超音波的準確度可達到60％～80％左右，但它並不是萬能的工具，胎兒的一些功能性問題仍無法透過超音波診斷。

超音波．確認胎兒結構問題

不僅是在婦產科，超音波也運用在不同科別的檢查，譚舜仁醫生解釋，超音波是一種超過人類聽覺可以感受到的超聲波，它在不同密度的介質中傳導時，會產生反射波，機器接收到反射波後，便會在螢幕上呈現出灰階的影像，而產檢超音波主要是用來觀察胎兒的結構問題。

超音波依探頭不同可分為陰道超音波和腹部超音波，醫生會根據不同的檢查目的來使用，譚舜仁醫生補充說明，產檢時的超音波檢查，重點在於觀察胎兒的構造，確認是否正常，若是功能上的問題，像是寶寶未來聰不聰明、聽力是否正常等，就無法透過超音波診斷出來。

等到胎兒越長越大，骨頭密度越來越高，超音波回波反射就會受到干擾，會看不清楚部分構造，對於醫生來說，要發現問題就會有一定的難度，因此不代表超音波檢查沒有問題，之後生下來的寶寶就會沒問題。但醫生強調，超音波是孕婦產檢重要的篩檢工具，即使準確度不到100％，還是能檢查出很多胎兒異常。

相關文章：婦科檢查｜先修剪私處、上廁所？4件你覺尷尬的事醫生未必這樣想

+ 5

各週數檢查重點

產檢超音波在不同週數，會有該週數的檢查重點，對於胎兒的外觀構造，也會有不同的觀察限制：

懷孕4週

就是一般月經延遲時，自行驗孕的時間，準媽媽會在此時發現自己懷孕，但在超音波上還看不到懷孕囊。

懷孕6週

主要確認懷孕囊是否在子宮內，譚舜仁醫生提到，若沒有看到懷孕囊，可能是有些準媽媽的排卵時間不一定，胎兒週數尚未達到6週，因此屬於正常現象；但醫生也會懷疑子宮外孕的可能性，擔心是着床在別的位置，因此會配合抽血檢查，確認懷孕指數，若指數超過1500～2000之間，懷孕囊就應該存在，若是順利着床在對的位置，醫生也會確認是幾胞胎。

懷孕8週

主要是觀察寶寶心跳，有些胎兒的心跳比較晚出現，醫生會選擇繼續觀察1週，如果持續沒見到心跳，便可判斷是不健康的胚胎。若是懷孕囊直徑已達到2.5公分，卻沒看到胚胎組織，這就叫做萎縮卵。

另外一個觀察的重點，在於測量胎兒的頭臀徑，也就是頭到屁股的距離，譚舜仁醫生表示，這是確定胎兒週數的重要指標，醫生會評估與原來預估的週數是否符合，順便推算預產期。

懷孕11至13週

準媽媽終於可以領媽媽手冊了！此階段醫生會利用頭臀徑，再次確認胎兒的預產期；另外一個檢查重點在於胎兒頸部透明帶的厚度，若是超過標準值，胚胎異常的風險就會增加，但這也不是絕對；

年齡小於34歲，家族沒有遺傳病史、過去沒有生下畸形兒或是唐寶寶的準媽媽，若之後沒考慮做羊膜穿刺，可在這個階段做第一孕期的唐氏症篩檢。

懷孕15至16週

譚舜仁醫生表示，在此階段就可以確認胎兒的手腳是否存在；若是34歲以上或胎兒異常高風險，媽媽在這個週數就需安排羊膜穿刺，做胎兒染色體檢查，且無需擔心此檢查的風險。

懷孕20至24週

此次的超音波檢查是整個孕期中最關鍵、也是健保唯一有補助的一次，孕婦在此階段可以自費做高層次超音波，醫生會利用至少半小時的時間，對於胎兒各部位做仔細的檢查，如果檢查出重大缺陷，依照法令規定，24週以前的異常胎兒可以進行引產。

懷孕24週至30週

每4週做一次產檢，醫生會檢查胎兒發育狀況、羊水量及胎盤，特別留意高危險孕婦胎兒的生長進度是否正常。

懷孕30週後

每2週做一次產檢，除了觀察胎兒發育狀況、羊水量及胎盤位置外，還要確認胎位並決定生產方式，若是孕婦過去有過早產病史或宮縮比較頻繁，醫生會特別留意子宮頸長度和監測子宮收縮頻率。

相關文章：產檢｜那些超聲波照片怎看得懂！這醫生決定花創意幫助每位準爸媽

+ 4

超音波照上的英文密碼

超音波照上不只有胎兒影像，還會伴隨着一些英文代碼，以下整理出常見的數值標示，可讓準媽媽對照自己的超音波照，了解自己及胎兒的各項狀況：

（媽媽寶寶授權使用）

不同類型．針對不同檢查目的

產檢超音波依使用的探頭不同，可分為陰道及腹部超音波。譚舜仁醫生表示，懷孕8週前，懷孕囊較小，利用陰道超音波較容易觀察，之後的孕期大多都使用腹部超音波。到了懷孕後期，醫生建議若要檢查子宮頸長度和確認是否有前置胎盤，使用陰道超音波準確度會較高。

依照超音波成像立體程度，可分為2D、3D、4D超音波，但譚舜仁醫生提醒，並不是越多D越好，3D超音波只是將許多平面2D影像用軟體重組起來，而4D超音波則是可以錄下胎兒活動，其中2D超音波準確度最高。

超音波可再依照顏色分為黑白超音波及彩色超音波。彩色超音波也就是都卜勒超音波，主要是用來觀察血流狀態、胎盤功能，以及臍動脈的阻力分析。

超音波．不是萬能工具

總是會有準媽媽擔心，超音波檢查對於胎兒會不會有影響，譚舜仁醫生表示，超音波是個安全的檢查工具，對於胎兒本身沒有影響，也不會造成任何傷害，懷孕初期流產可能還是胚胎本身不健康所導致。

有時陰道超音波會比腹部超音波來的準確，但許多人心中難免有些恐懼，譚舜仁醫生表示，陰道超音波所使用的探頭比較小，檢查過程中並不會造成太多不適，懷孕初期能清楚地觀察胚胎着床的狀況。

另外，譚舜仁醫生也特別提醒，超音波並非萬能的工具，不同週數、胎兒姿勢、羊水量多寡等因素都會影響判斷，但儘管如此，對於婦產科醫生來說，超音波還是最重要的檢查工具，可以透過每次的產檢超音波，早期發現胎兒可能有的狀況，同時也能讓媽媽聽到胎兒的心跳聲，感受新生命即將到來的感動。

延伸閱讀：懷孕中期｜肚脹即胎兒大？結構檢查何時做？即睇4至6個月孕期須知

+ 22

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：超音波檢查，準確度達60％～80％！各週數檢查重點及代碼名稱懶人包】