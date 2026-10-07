8歲女童湖中游泳後感染食腦變形蟲亡　可於淡水存活致命率達97%

美國8歲女童在湖中游泳後，因感染「食腦變形蟲」住院多日後不治。這種變形蟲可在淡水湖泊、河流、泥土及溫泉出現，可經鼻腔進入人體，再侵入腦部，引致致命率極高的原發性阿米巴腦膜腦炎。家長可了解4招減低食腦變形蟲感染風險。



湖中游泳後感染食腦變形蟲 住院多日不治

美國路易斯安那州一名8歲女童Lillian Smart在湖中游泳後，因感染「食腦變形蟲」（福氏耐格里變形蟲，Naegleria fowleri），於8月15日開始住院接受治療，但多日後不治離世。

她的父母在社交平台發文悼念，悲痛表示：「她腦部的傷勢太嚴重，幼小的身體已經承受不住。所有人都已經盡了最大努力，希望可以救回她。我們真的很心碎，不知道之後該怎樣走下去。沒有了女兒，我們甚至不知道要怎樣繼續生活。」

當地衛生部亦於8月19日證實有居民感染了食腦變形蟲，並指患者可能是在克萊本湖（Lake Claiborne）游泳期間受到感染游泳期間受到感染。其後，多間當地傳媒亦引述家人朋友消息，確認染病的居民是Lillian。

甚麼是食腦變形蟲？

美國疾病管制與預防中心（CDC）資料顯示，食腦變形蟲是一種自由生活的單細胞生物，常見於淡水湖泊、河流、泥土及溫泉。在少數情況下更會在保養不當的泳池及水上設施出現。

如果含有食腦變形蟲的水經鼻腔進入人體，再到達腦部，便可能引致「原發性阿米巴腦膜腦炎」（PAM），會破壞腦組織並令腦部腫脹，最終導致死亡。

原發性阿米巴腦膜腦炎致命率逾9成

如感染原發性阿米巴腦膜腦炎，初期可能出現頭痛、發燒、作嘔及嘔吐等症狀。隨着病情惡化，患者可能會有頸部僵硬、精神混亂、反應遲鈍、失去平衡感及出現幻覺等症狀。

此病的惡化速度非常快，大部分患者會在出現症狀後1至18日內死亡，通常到大約第5日便會陷入昏迷並死亡。目前數據顯示，雖然有部分藥物能治療，但由於病情惡化得很快，有超過97%患者最終會因感染死亡。

（美國疾病管制與預防中心）

4招減低食腦變形蟲感染風險

1. 跳進或潛入淡水時，應捏住鼻子或戴上鼻夾。

2. 浸溫泉時，頭部應一直保持在水面上。

3. 避免挖掘淺水位置的泥土，變形蟲較容易在這些地方生存。

4. 洗鼻或沖洗鼻竇時，應使用蒸餾水或煮沸過的自來水。