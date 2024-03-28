教養｜是保護孩子還是怕麻煩？比起事事「不准」她每天都練習放手

甚麼東西隨手抓就是放口中、到處東摸西摸，對甚麼都感到好奇，也讓爸媽不得不草木皆兵。



媽媽包隨時備妥2套衣服

父母要糾結的很多，擔心那個好髒、擔心這個有點鋒利，還有肉眼看不見的灰塵、細菌…….制止孩子的聲音此起彼落：「NO！」、「不可以！」、「不行喔！」

台灣藝人小蠻和邵翔有着2歲兒至尊寶，和一般父母不同，他們選擇「放手」讓兒子探索世界；之前小蠻就曾提過，除了大自然以外的物品不能入口，其它像樹葉、草、土、石頭、沙......她都允許寶寶放嘴裏。

日前，小蠻又於Facebook書粉專表示：「我們家的爸媽包裏，隨時會備妥2套至尊寶的衣服，因為他隨時會跳到溪裏玩，提着水桶就去挖砂石，除非天氣不好，我從不阻止。」

喜歡和兒子一起完成所有事

至尊寶在家每天會跟着小蠻和邵翔，洗菜、洗水果、切水果（小朋友專用刀）、炒菜（用超長手柄炒菜）等等......

「我們家做家事通通都是一起，一起把衣服分類然後丟進洗衣機，洗衣機幫忙洗完後一起曬，曬乾一起收衣服，拿去床上一起折。」

小蠻透露，至尊寶還有一台自己的吸塵器，是他們去大賣場讓至尊寶自己選可以拿得動的（好像台幣1000塊有找），現在只要家裏哪裏髒，至尊寶就會去拿他專用的吸塵器來吸一吸。

「所以跟孩子『一起』完成所有事，就是我們家的大事！」

相關文章：教養｜以退為進不是忍讓！5種語氣跟子女說話 他們定必自動變乖

+ 19

放手練習永遠不嫌晚

「每一天都是我們的放手練習。」

小蠻想讓至尊寶放膽嘗試，從中獲得成就感，腳踏實地做事情，一起完成家裏大小事參與其中。

她覺得，如果總是甚麼都不讓孩子玩、甚麼都不讓他碰，這個也不行那個也不可以，那孩子當然只能看電視、手機、使用3C產品。

「育兒真的很不容易，但我們在這條路上同時也重新檢視自己。」

網民留言：

・「很喜歡你的育兒理念～我也是這樣帶寶寶」

・「這樣的理念很棒喔！因為自己做不到所以覺得超讚」

・「我家也是，後來他們都很會自己來！我也輕鬆很多。」

・「我也都讓我小孩隨便玩，濕了髒了回家洗澡就好了」

・「不要怕麻煩」

・「家是共有的，家事一起動手做，我也要帶寶寶一起動起來！」



小編是屬於比較少放手的媽媽，怕孩子弄髒、時常幫孩子都弄好，真的要好好檢討；不過在有二寶後，似乎有比較放得開了（第二胎隨便養？）。

各位爸爸媽媽會讓小小孩出去時恣意探索、玩得髒兮兮也沒關係，在家也一起做家事嗎？歡迎分享心得！

【延伸閱讀，更多教育子女建議】

教養｜別羨慕人家懂教小孩！台星分享6大守則 房只擺睡床有原因

+ 18

教養｜孩子不打招呼被斥無禮？別過度強迫 4個方法培養有禮習慣

+ 11

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「每一天都是放手練習」小蠻：如果總是這個不行那個也不可以，孩子當然只能看電視、滑手機、用3C】