【鄧明儀:幸福育兒】父母適當時需放手 培養出堅強出色的孩子

見過不少事業能幹的母親,卻教出「高分低能」兒的例子,有衣來伸手、飯來張口、事無大小都依賴的名校六年級生,鞋帶甫鬆了,母親急不及待蹲下身來替兒子綁緊,「等你綁,咪一陣又鬆過。」有自稱的「8A家長」,24歲女兒以英國名校一級榮譽成績考入港大建築系攻讀碩士,可仍要母親陪她辦理入學註冊手續,母親平日不但管接管送,就連買飛睇戲等都由母代勞。

本文作者:資深傳媒及親子教育工作者 鄧明儀



因此,我常謹記美國著名作家阿爾伯特,哈伯德 (Elbert Hubbard) 的名言:「當父母為孩子做太多時,孩子就不會為自己做太多。」說穿了,是你不放手,永遠不知道孩子有多強。

猶記得犬兒在兩歲大首次搭飛機,之前與丈夫還在擔心多個小時機程,孩子會否辛苦,誰知該次起飛時間足足延誤了13小時,我們本來早機去,抵埗卻是翌日凌晨三點,當大人們已暴跳如雷時,孩子卻竟能乖乖捱過去。又話說,早前我安排了一個台灣清境+台北之旅,我們仨坐了很多小時車、在海拔二千多公尺高走了很多里路,由音樂城堡民宿、清境農場、日月潭九族文化村、台北動物園、貓空走到西門町,一路走來,才知三歲的孩子可以這樣強。

最感動的,是有次我病了,兒子立即為我倒水刷牙、扣衫鈕、端食物、托頭顱,甚至溫柔的為我讀故事,亦正正就是最近在網上看到的一篇好文章所道出的真理:「再能幹的母親,在孩子面前一定要表現得『無知』一點,表現得『笨』一點,表現得『遲鈍』一點,表現得『風和細雨』一點,這樣的話,孩子會很有成就感地感到比他媽媽『有知』、『聰明』和『敏捷』……」

與其說,萬能父母培養出無能孩子,或可打趣倒過來說,低能母親培養出全能孩子。收斂起母親的鋒芒,裝個無知的膽小鬼,才可以培養出堅強、出色的孩子。

作者簡介

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外,曾採訪了數以千計名人,並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域,她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師,並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作,認為每個孩子都值得快樂成長,相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」,原題為「當父母為孩子做太多」