【鄧明儀:幸福育兒】父母適當時需放手 培養出堅強出色的孩子

見過不少事業能幹的母親，卻教出「高分低能」兒的例子，有衣來伸手、飯來張口、事無大小都依賴的名校六年級生，鞋帶甫鬆了，母親急不及待蹲下身來替兒子綁緊，「等你綁，咪一陣又鬆過。」有自稱的「8A家長」，24歲女兒以英國名校一級榮譽成績考入港大建築系攻讀碩士，可仍要母親陪她辦理入學註冊手續，母親平日不但管接管送，就連買飛睇戲等都由母代勞。

本文作者：資深傳媒及親子教育工作者 鄧明儀



因此，我常謹記美國著名作家阿爾伯特，哈伯德 (Elbert Hubbard) 的名言：「當父母為孩子做太多時，孩子就不會為自己做太多。」說穿了，是你不放手，永遠不知道孩子有多強。

猶記得犬兒在兩歲大首次搭飛機，之前與丈夫還在擔心多個小時機程，孩子會否辛苦，誰知該次起飛時間足足延誤了13小時，我們本來早機去，抵埗卻是翌日凌晨三點，當大人們已暴跳如雷時，孩子卻竟能乖乖捱過去。又話說，早前我安排了一個台灣清境+台北之旅，我們仨坐了很多小時車、在海拔二千多公尺高走了很多里路，由音樂城堡民宿、清境農場、日月潭九族文化村、台北動物園、貓空走到西門町，一路走來，才知三歲的孩子可以這樣強。

最感動的，是有次我病了，兒子立即為我倒水刷牙、扣衫鈕、端食物、托頭顱，甚至溫柔的為我讀故事，亦正正就是最近在網上看到的一篇好文章所道出的真理：「再能幹的母親，在孩子面前一定要表現得『無知』一點，表現得『笨』一點，表現得『遲鈍』一點，表現得『風和細雨』一點，這樣的話，孩子會很有成就感地感到比他媽媽『有知』、『聰明』和『敏捷』……」

與其說，萬能父母培養出無能孩子，或可打趣倒過來說，低能母親培養出全能孩子。收斂起母親的鋒芒，裝個無知的膽小鬼，才可以培養出堅強、出色的孩子。

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「當父母為孩子做太多」