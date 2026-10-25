強迫孩子吃光飯餸怕浪費？或令孩子忽略飽腹感長遠增飲食失調風險

許多家長會教小朋友不要浪費食物，要盡量吃完碗中的食物。不過，最近有心理學家表示，原來強迫孩子吃完所有食物，可能會令影響他們的調節能力，導致日後有更大機會患上飲食失調。



據美國媒體《Parent》報道，早前有網民在Reddit討論，表示不會強迫孩子吃光所有食物，但如果孩子飯後想吃零食，會讓他們吃剛才剩下的晚餐。不少人都討論自己對孩子吃剩飯菜及飯後吃零食的態度和做法。

強迫吃光食物 或令孩子忽略飽腹感

到底家長應否要求孩子吃光食物？心理學家Lara Zibarras博士表示，強迫孩子吃光碗裡的食物，實際上是在教他們忽略飽腹感，要求他們吃到不舒服的程度。

她指出，成年人的食慾會隨時間改變，有時活動量較大或用腦較多，都會感到特別餓。孩子亦一樣，在成長發育期間，或者玩了一整天後，可能會感到特別肚餓，但有時亦可能沒有太大食慾。

長遠或增加飲食焦慮 更易患飲食失調

有些家長可能認為，孩子說自己吃飽了可能只是藉口，稍後便可能會想吃零食。但Zibarras博士表示，強迫他們吃光食物沒法能解決這個問題，而且會有更長遠的不良影響。

這可能會影響孩子調節食量的能力，久而久之，就算他們已經吃飽了，也可能會難以停止進食，日後更可能因此對進食感到焦慮，甚至患上飲食失調。

（Freepik）

3招幫助孩子了解飢餓和飽足感

她建議家長應與孩子孩子談論飢餓和飽足的感覺，幫助他們了解身體發出的訊號：

1. 引導孩子形容飢餓的感覺：可以問孩子身體哪個部位感到餓，以及飢餓時有甚麼感覺。一般提到飢餓時可能會形容肚子咕咕叫，但飢餓時也可能會感到頭暈、精神不足、難集中注意力。

2. 定期問孩子的飢餓程度：家長可以問孩子有多餓，身體哪個部位感覺餓，甚至讓孩子用1至5分或1至10分來評分，幫助他們分辨不同程度的飢餓感。

3. 向孩子分享飢餓感受：其實孩子會察覺自己是否已經吃飽了，就像嬰兒吃飽後會自然擰開頭。家長可以與孩子分享自己感到飢餓或飽足，讓他們學習留意身體發出的訊號，並學會表達。

4招避免浪費食物

1. 如果發現孩子經常吃不完食物，一開始可以先給較小的份量，吃完仍感到肚餓再添食物。

2. 讓孩子決定部分食物的份量，例如讓他們把蔬菜放到碟上。

3. 吃剩的食物不用立即丟掉，可以放入食物盒保存，稍後再給孩子吃或留待下一餐。

4. 如果經常有剩菜，可以考慮每次煮少一點，或者安排連續兩餐吃一樣的食物。