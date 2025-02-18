水果發霉「切掉」也不可吃！毒素或無色無味　別以為最多只是腹瀉

台灣連鎖木瓜飲料店家「日春木瓜牛奶」，遭資深員工爆料「使用發霉木瓜」，消息一出引發社會嘩然？!



台灣連鎖木瓜飲料店家「日春木瓜牛奶」，遭資深員工爆料「使用發霉木瓜」，對此台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈直言，吃下肚恐會食物中毒。因為水果出現發霉，就代表菌絲可能已經侵入食物深處，即使聞起來毫無難聞的氣味，但吃下肚恐害還是會食物中毒，畢竟很多的有毒物質都是無色無味的。

然而，對於不少婆婆嫲嫲來說，買回家的水果可能只是蒂頭發霉，或是局部發霉，難道真的不能切掉繼續吃嗎？

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健康飲食的原則：勿食腐爛與發霉食物

水果放到發霉或爛掉，選擇把壞掉的部位切掉繼續食用，這樣可是萬萬不可 ! 一旦發現家中購買的水果出現以上狀況，不用懷疑一定要丟掉。特別是老人、幼童和孕婦以及免疫力低下的族群更不能吃進肚，健康飲食的基本原則就是「不要吃腐爛或發霉的食物」。

另外，水果水分很多，長黴菌後很容易進行滲透，導致整顆水果受到黴菌的污染。 而黴菌主要以真菌為主，不小心吃進肚子，輕微可能頭暈、噁心、嘔吐，若嚴重恐怕會造成神經系統的傷害，甚至有些食道癌、口腔癌及胃癌的發生原因，也和常吃到發霉食物有關。

無論甚麼顏色的黴菌，都要丟掉

由於水果含有的有機酸比例較高，但若在適當的保存狀況下，保鮮時間確實會比蔬菜要長，原因是有機酸能夠減少細菌的繁殖。

但是，若是發霉了，無論是何種顏色的黴菌，都建議馬上扔掉，不要再食用，即使是再營養再有機再昂貴的水果，千千萬萬都不要再吃了。如果切掉繼續吃到肚子裏，恐怕會造成腸胃道負擔，導致腹瀉，長期食用甚至會有腸胃道的慢性疾病。

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堅果類、玉米類，更要注意

除了水果之外，包括「堅果類、玉米類」兩種食材，也需要格外注意，可能含有黃麴霉菌。黃麴霉菌之所以需要格外注意 ，就是它能產生一級致癌物，只要吃下肚，就一定會累積在肝臟，不易排出，久而久之恐怕引發肝癌的機率就會相對提高。

發霉的麵包，也絕對不能吃

不只是常見的水果，不少人也會以為麵包只要切掉發霉的部分，也能繼續吃！關於這樣錯誤的觀念同樣是大錯特錯，如果發現麵包上有黑色、橘黃色或黃色的發霉斑塊，這種黴菌的菌絲較長，即使切掉一部分肉眼，也無法確定是否會再長到其他地方，所以務必扔掉。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：水果發霉「切掉」可以再吃嗎？毒理專家譚敦慈警告：千萬不要，很多有毒物質都是無色無味的！這2種食物最危險】