餅乾薯片吃不完怎保存？網民分享「摺袋秘技」保證絕不散開｜有片

許多食品開封後，不一定能夠一次就用完或吃完，那該如何將剩餘的密封起來呢？有一名女網友在Facebook群組「家樂福Carrefour商品網友真心話」上貼出一組照片並發文傳授她的撇步，她表示如果當下沒有夾鏈袋、沒有夾子也沒有橡皮筋的話，可以直接使用這個方法密封「一周都不會礬去(台語，形容受潮)」超方便。照片曝光，引發網友熱議，紛紛稱讚：「高手！」



許多食品開封後，不一定能夠一次就用完或吃完，那該如何將剩餘的密封起來呢？（Canva）

事主無私分享她自己愛用的密封方式，提供給大家參考，她表示只要袋子的缺口夠長，且超過袋內食物一半的都適用，尤其是有食物需放在雪櫃冷凍的，都非常好用，不僅不需要再用夾子，就算拿起來當球丟也不會散開。

事主還拍影片示範封存的方法，她指出，選好想要呈現的那一面後，首先由正面將袋子兩側往內斜對折，再翻到背面後壓出空氣，往下捲捲捲，捲到中間出現倒三角即可，然後再將倒三角兩側直接返折回去，即可完成。

事主透露，這個方式也非常適合封存薯片，折好之後放上一周，餅乾也不會「礬去」，放進雪櫃冷凍，更無需擔心橡皮筋或密封條會突然斷裂，而且收納超方便。

照片曝光後，迅速引起熱烈討論，許多人紛紛稱讚：

．「不錯」

．「這個方法很好用」

．「我也都用這招來折餅乾袋」

．「比起用捲的，用折的效果會更好，能卡住不讓它回捲成原來的樣子」

．「好酷喔，學起來，謝謝分享」

．「感謝分享，很實用」



還有網友開玩笑回應：

．「還有一招，我也很愛用的方式，就是一次全部吃完」

．「沒看懂的我，只好換個方式，把它放進肚子裏保存」

．「放到肚子裏就不會壞了」

．「全部入口下肚就密封了」



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