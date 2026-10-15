手足口病爆發個案急升幼稚園小學佔9成　家長留意病徵及預防方法

手足口病｜衞生署昨日（14日）提醒，近期手足口病活躍程度顯著上升，由9月中一周的8宗，增至上周單周的20宗，涉及48人。本周首3日亦已錄得9宗爆發個案，當中約九成個案發生在幼兒中心、幼稚園或小學。家長應留意小朋友有否出現手足口病症狀，並做好預防措施。



手足口病爆發個案急升

衞生署提醒，本港手足口病活躍程度近日顯著上升，市民應時刻保持個人及環境衞生，預防感染。衞生署衞生防護中心已向學校發信，呼籲留意手足口病的最新情況。

中心的最新監測數據顯示，院舍／學校的手足口病爆發個案由9月中一周的8宗（涉及27人），逐步上升至過去3周的分別12宗（涉及41人）、11宗（涉及26人）及20宗（涉及48人）。

本周首3天，中心已錄得9宗爆發個案，涉及24人。當中九成的個案在幼兒中心／幼稚園或小學發生。

此外，中心的幼兒中心／幼稚園傳染病定點監測數據顯示過去一周手足口病活動顯著增加。

甚麼是手足口病？

手足口病是一種常見於兒童的疾病，通常由腸病毒，如「柯薩奇病毒」和「腸病毒71型」引起。腸病毒71型引致的手足口病較有可能引致嚴重併發症，如病毒性腦膜炎、腦炎及類小兒麻痺症癱瘓等，嚴重甚至可導致死亡。

香港手足口病的高峰期一般為五月至七月，亦可能於十月至十二月出現較小型的高峰期。

手足口病潛伏期及傳播途徑

手足口病的潛伏期大約3至6日。病毒主要透過接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱或糞便，或觸摸受污染的物件而傳播。患者在病發首星期最具傳染性，而病毒可經由其糞便排放達數星期。

手足口病病徵

患者在病發初期通常會有發燒、食慾不振、疲倦和喉嚨痛等症狀。發燒後1至2天，口腔可能會出現痛瘡，初時會呈細小的紅點和水疱，然後形成潰瘍。潰瘍通常出現在舌頭、牙肉以及口腔的兩腮內側，或令病童因為吞嚥疼痛而拒絕進食。手掌、腳掌、臀部及生殖器，亦有機會出現不痕癢及有時會帶有小水疱的紅疹。

部分手足口病患者可能沒有出現病徵，或者只有皮疹或口腔潰瘍等病徵。大部份患者的病徵都較輕微，並會在7至10日內自行痊癒。痊癒後患者會對相應的腸病毒產生抗體，但日後仍可感染由其他腸病毒引致的手足口病。

手足口病治療方法及注意事項

現時沒有治療手足口病的藥物。患者應多喝水和充足休息，同時亦可用藥物紓緩發燒和口腔潰瘍引致的痛楚。

病童應該避免上學或參加集體活動，直至所有水疱乾涸。如感染由腸病毒71型引致的手足口病，患者應等到完全康復後，留家休息多兩星期才回校上課。父母亦要細心觀察兒童的情況，如出現持續高燒、神情呆滯或病情惡化，應立即求醫。

手足口病預防方法

1. 保持空氣流通

2. 減少到人多擠迫的地方

3. 打噴嚏或咳嗽時要掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物

4. 保持雙手清潔。酒精未能有效殺死一些引起手足口病的病毒，因此不能用酒精搓手液代替梘液潔手。

5. 經常清潔和使用1比99稀釋家用漂白水消毒常接觸的物品表面，如傢俬、玩具和共用物件。