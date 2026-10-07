富泰邨女童｜兒科醫生指手持物過重 恐致急性扭傷及影響骨骼發展

網上流傳一段與屯門富泰邨相關的影片，片中可見一名女童手持兩袋沉重啤酒，書包嚴重破損幾乎斷帶，走路期間更不慎掉下啤酒。途人見狀上前慰問且協助，其後報警求助。而涉事學校（7日）凌晨在Facebook專頁就事件作出回應，表示校方關注到有社交媒體平台轉發該校學生的相關影片，社工及老師已即時介入，為相關學生及家庭提供全方位的跟進、輔導與支援，目前亦正積極了解事件。《01親子》就事件訪問兒科專科陳欣永醫生，醫生指重物過重、重量不一，恐造成兒童扭傷，後果甚為長遠。



女童提啤酒惹虐兒疑雲 繼父解畫指鍛煉大小肌

本報記者今早到涉事一家了解，父母聲言事件純屬誤會，其中女童繼父解釋，要女兒拿兩大袋啤酒是訓練其肌肉，日後會改用其他方法。女童則表示，一次過拿6包（500毫升、4罐裝）啤酒是首次，確是有點辛苦，但父母平日都疼發她；背囊是自己弄壞的，並不是上學用的書包。

消息指，警方起初將案件列作「誤會」，但由於事件激起熱烈討論，案件改列「求警協助」，交由新界北刑事部虐待兒童組接手，並會聯絡社會福利署跟進。

小朋友可以做負重力量訓練嗎？兒科專科醫生拆解骨骼發育隱患

在兒童成長發育階段，適當的運動對骨骼及肌肉發展尤其重要。若使用不當的工具或過重的重量進行訓練，恐影響兒童發育、骨骼關節發展。《01親子》就事件訪問兒科專科陳欣永醫生，醫生指重物過重、重量不一，恐造成兒童扭傷，後果甚為長遠。

兒科專科陳欣永醫生

拿膠袋提重物算訓練？兒科醫揭兩大隱患：力道不均恐拉傷韌帶

陳欣永指居家日常多重物，如要小朋友幫忙或存在以下安全隱患：

1. 器材不安全與重量不均：塑膠袋或隨手拿取的物品缺乏穩定性，且兩邊重量不平均之下，或造成肌肉發力不協調。

2. 破損風險：若然膠袋突然破裂，容易造成姿勢失衡或摔倒受傷。

最後，陳醫生提醒，器材選擇原則為結構穩定、專門設計的標準運動器材，並採取循序漸進的方式增加強度。

提近8公斤重物有危險嗎？對照衛生署兒童生長圖表拆解3大生理危機

按衛生署兒童生長圖表，女孩於2至18歲的身高體重對應，10歲女童體重大約是30至35公斤。

按衛生署兒童生長圖表，女孩於2至18歲的身高體重對應，11歲女童體重大約是30至35公斤。

陳醫生指，若雙手各提一袋啤酒（合計約 8 至 8.4 公斤），負重或超過其體重的 20% 至 25%，這對發育中的兒童來說確實屬於過重負擔。如胡亂訓練，或會造成以下潛在危害與健康影響：

1. 急性創傷與扭傷：重量過大容易導致肌肉拉傷、關節扭傷。

2. 脊椎與關節隱患：若長期進行超負荷提重，可能對脊椎健康及骨骼生長造成不良影響。

3. 跌倒受傷風險：重物會影響身體平衡，一旦失足跌倒，容易引發更嚴重的挫傷或骨折。

陳醫生坦言，若是短時間及短距離搬運重物，通常不會對骨骼發育造成長遠傷害，不過也要適可而止，同時要將訓練與日常生活重物搬運嚴格區分。

發育期運動該選有氧還是阻力訓練？兒科醫生教掌握三大安全準則

陳醫生解釋兩者同樣重要，但項目選擇要精明，以免令兒童受傷。

首選有氧運動，例如單車、游泳、各類球類運動等，增強心肺功能同時培養協調性與敏捷度。

其次，搭配適度負重運動，有助促進骨骼密度增長。陳醫生強調，必須在安全前提與正確方法下進行，且跟隨以下三大重點。一、循序漸進：從徒手訓練或極輕重量開始，絕不能一開始就挑戰極限重量。二、專業指導：最好在合格運動教練的指導下學習正確姿勢，避免動作變形導致受傷。三、持之以恆：建立健康的運動習慣，按部就班提升身體素質，才是兒童力量訓練的正確之道。