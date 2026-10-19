女兒患濕疹遭同學疏遠媽媽自責：「對唔住個女」網民分享應對方法

兒童濕疹｜濕疹除了會引起痕癢、令皮膚變得乾燥之外，更會影響皮膚外觀。近日有媽媽在Threads分享，女兒因臉上有濕疹遭同學疏遠，令她既心疼又自責。有網民留言安慰事主並提供實用建議。以下整合濕疹症狀以及護理重點，家長可參考。



根據香港大學社會工作及社會行政學系報告指出，有研究發現患有嚴重濕疹的學童的身體、情緒、社交和社會心理功能也較差。在香港每4位患有濕疹的兒童及青少年中，就有1位曾因此被欺凌。

臉部紅腫脫皮遭誤解 同學怕感染濕疹疏遠女兒

最近有媽媽在Threads分享患濕疹的女兒在校遭遇。有天女兒回家後一直悶悶不樂，經追問下才告訴媽媽，當日有同學不願與她玩耍。

女兒有段時期濕疹非常嚴重，令臉部皮膚泛紅、乾燥和破損。原來這位同學見女兒臉上有濕疹，回家跟母親分享後，母親竟叫這位同學不要再跟女兒玩，「話驚唔知係咩菌會傳染俾佢」。

濕疹反覆多年 媽媽自責遺傳害苦女兒

事主聽到後非常心疼，她指女兒從小到大臉部都有濕疹，已經帶女兒看過不少醫生，亦試過很多不同方法，但情況一直反反覆覆。她一直都只是擔心女兒會否痕癢、能否好好睡覺，卻沒有想過原來濕疹會令女兒在學校受委屈。

她坦言「真係覺得好對唔住個女」，覺得是自己把濕疹遺傳給女兒，連想她像其他小朋友一樣開心上學都變得不容易。

網民建議教孩子解釋 並建立正確交友觀

許多網民都留言安慰事主，亦提供不少建議。有網民建議，如果小朋友已有一定表達能力，家長可以透過角色扮演，教導孩子如何向同學解釋濕疹，例如直接說明「呢個係濕疹，唔會傳染，不過有時會痕」。別人取笑或排斥她時，亦可以選擇離開，與其他同學玩。

家長平日可以慢慢引導孩子明白，值得交往的朋友應該是願意了解和體諒別人，不會因為彼此不同而排斥對方。如果孩子年紀較小，家長亦可以與老師溝通，甚至提供濕疹相關的繪本，讓同學加深了解。

家長分享相似經歷 建議先與班主任溝通

另一位網民亦分享自己孩子的經歷，她表示孩子同樣患有濕疹，她在每年開學前都會先向老師說明情況。小一時曾有同學取笑孩子、不願與他一起玩，幸好班主任即時教同學甚麼是濕疹，讓同學明白患者的處境。

其後再沒有人取笑他，更有同學主動照顧他，老師亦一直十分關心孩子。她認為老師的處理方式非常重要，建議家長先與班主任溝通。

濕疹不具傳染性 拆解常見成因與好發部位

濕疹是常見的兒童皮膚問題，如果情況嚴重可能會影響孩子的日常生活和睡眠。以下整理了濕疹的常見成因、症狀，護理及注意事項，幫助家長更了解孩子的皮膚問題。

根據衞生署資料，濕疹是不具傳染性的皮膚疾病，兒童的濕疹多生長在面頰、唇邊、手腕、肘彎及小腿皺褶等地方。濕疹的可能成因包括遺傳，致敏原如灰塵、羊毛、花粉、寵物的毛和皮屑，食物中的蛋白質如蛋、海產、奶類、牛肉、花生。

濕疹7大典型發作徵狀

1.皮膚痕癢

2.皮膚呈乾燥、紅腫、有水疱

3.水疱破裂，皮膚有出水現象

4.結痂、脫屑

5.患處皮膚變厚、變粗、皮膚上的紋理十分明顯

6.患處受細菌感染而發炎

7.其他敏感的情況，例如鼻敏感、哮喘

濕疹日常護理及注意事項

1. 洗澡

‧ 洗澡的時間不宜過久

‧ 水溫要適中，勿用太熱的水洗澡

‧ 洗澡時，不要用毛巾或海綿大力摩擦皮膚以免刺激皮膚

‧ 避免用肥皂、含香料的清潔劑或消毒藥水洗澡，可用醫生建議的代用品和潤膚劑以滋潤皮膚

2. 衣物

‧ 應選用吸汗、通爽的純棉衣物

‧ 穿著禦寒衣服如羊毛衣、絨褸時不要直接與皮膚接觸，應以棉質衣物相隔

‧ 清洗衣物時，避免使用過量洗衣粉及要將洗衣物徹底過清

3. 飲食習慣

‧ 避免進食曾經引起過敏反應的食物

‧ 注意營養均衡，以增加身體抵抗力

4. 家居環境

‧ 經常保持家居清潔，避免塵埃積聚

‧ 避免用地氈、絨沙發和絨毛玩具

‧ 避免飼養有毛的寵物和種植有花粉的植物

‧ 避免混濁和塵土飛揚的環境

‧ 經常保持室內涼快，以免患者因過熱而流汗

5. 戶外活動

‧ 盡量避免在猛烈陽光下作戶外活動，以免因出汗過多而刺激皮膚

‧ 當天氣炎熱或進行運動時，應常備濕毛巾抹汗

‧ 運動後應盡快洗澡

6. 心理社交

‧ 小朋友會因臉上的紅斑、變厚和變粗的皮膚而覺得難為情，甚至被同學排斥。父母應對患童多些體諒和關心，耐心地解釋濕疹是不具傳染性，鼓勵小朋友接受現況和如常參與社交活動

‧ 父母也可向老師解釋，好讓老師和同學們了解孩子的狀況，以保持日常社交

‧ 盡量保持輕鬆愉快的心境，避免過分焦慮