兒童夏天濕疹易反覆？中醫拆解3階段護理重點教3大穴位2款湯水

夏天又熱又濕，許多兒童都容易長濕疹！中醫角度，濕疹的源頭深藏於臟腑，除了處理皮膚表面的症狀，亦要從脾胃及體質入手調理，才能減少反覆發作。博愛醫院張渝承中醫師分享不同階段的治療及防護重點，以及3個穴位及2款藥膳湯水推薦，幫助家長從日常入手改善小朋友濕疹！



每逢盛夏蒞臨，天氣悶熱潮濕，門診裏因為各種皮膚病而掛號的病人隨即明顯增多，當中有不少家長帶着幼小的孩子求診。一拉高他們的衣袖、褲腳，經常能見到手肘、膕窩、甚至滿身紅斑丘疹。相信不少家長們看到孩子於夜間騷抓皮損、徹夜輾轉難眠，心中亦苦惱不已。小兒濕疹，屬中醫的「濕瘡」、「奶癬」範疇，以劇烈瘙癢、雙側發作、反復發作為特徵。其病雖表現於肌表，但實質源頭深藏於臟腑，絕非單純皮膚疾病。我們可以如何擊退此纏綿難愈的病症？

病機探源：脾胃虛弱為本，濕熱風邪為標

中醫認為，小兒生理特點為「脾常不足」，意思指小兒脾胃運化功能尚未健全，加上香港地理環境潮濕，以及小兒飲食不節——喜食甜膩、生冷、煎炸零食等，極容易損傷脾胃。脾主運化水濕，脾虛則導致水濕內停，釀生內濕；加上感受外在環境風、濕、熱之邪氣，內外合邪，風濕熱毒相搏於肌膚，則見紅斑、丘疹、水皰、滲液、瘙癢等症狀。因此小兒濕疹的「標」在於「風、濕、熱」，但「本」在於「脾胃虛弱」。若果僅以外用藥膏抑制症狀，而不清除內蘊之邪、不強健運化之本，濕疹定必容易反覆發作。

分期論治與日常防護要點

與成人濕疹一樣，小兒濕疹也分為急性期、亞急性期及慢性期。其臨床表現、治療方向與預防調護也各有不同。

一．急性期（紅、腫、滲液明顯）

此期以濕熱浸淫的表現為主，皮疹顔色鮮紅，常伴水皰糜爛、滲液明顯，瘙癢劇烈。護理上需保持患處清潔乾爽，讓孩子穿着寬鬆、透氣的純棉衣物。洗澡水溫要溫涼，不可過熱，以免加重炎性滲出或瘙癢。滲液多時可選用金銀花、馬齒莧煎水冷濕敷，以起清熱收斂之效。

二．亞急性期（紅斑、丘疹、脫屑並見）

此期上述濕熱的症狀會稍為減輕，皮疹顏色轉淡紅，滲液減少，或見鱗屑結痂。這時需標本兼顧，既要清利未盡之濕邪，又要健脾祛濕，杜絕生濕之源。

三．慢性期（皮膚乾燥、增厚、苔癬樣變）

因病久傷及氣血，血虛生風化燥，失去榮養的皮膚和皮疹會變得乾燥粗糙、甚至增厚，或伴有抓痕血痂。此時則需要養血潤燥、祛風止癢。日常保濕尤為關鍵，建議使用無香料的保濕乳霜或軟膏。

此外，小兒活動後容易滿身大汗，汗液中含鹽分及代謝廢物，或會刺激已受損的皮膚屏障。家長應以柔軟濕毛巾輕輕印乾，避免大力揉搓，並及時為孩子更換乾爽衣物。飲食調攝亦同樣重要，家長可嘗試為孩子記錄食物日記，觀察可疑致敏食物。甜膩之品（如朱古力、糖果、蛋糕）、生冷之品（如雪糕、西瓜、凍飲）易阻礙脾胃，損傷脾陽；濕熱發物（如芒果、菠蘿、海鮮、牛肉、、鵝）則易助長濕熱，上述的食物都需要避忌或少食。

小兒濕疹，屬中醫的「濕瘡」、「奶癬」範疇，以劇烈瘙癢、雙側發作、反復發作為特徵。其病雖表現於肌表，但實質源頭深藏於臟腑，絕非單純皮膚疾病。（AI生成）

穴位按摩：快速止癢的好方法

下述穴位皆具有止癢功效。家長可以用拇指指腹為孩子按揉，每穴一至兩分鐘，力度以孩子舒適為度，不必強求酸脹感。每日可以操作一至兩次。

一．曲池穴

定位：屈肘成直角，肘橫紋外側端的凹陷處。

功效：清熱解毒，祛風止癢。為治療各種皮膚病的要穴之一。

二．血海穴

定位：屈膝，髕骨（膝蓋骨）內上緣分上2寸（約三橫指距離），於大腿內側的肌肉凹陷處。

功效：養血活血，熄風止癢。適合慢性期的血虛風燥證。

三．足三里穴

定位：外膝眼下3寸（約四橫指距離），於小腿脛骨外側約一橫指的肌肉凹陷處。

功效：健脾益胃，脾胃健運則水濕得化。

藥膳湯水推薦

以下湯水適合一歲以上的小兒，具體用量應根據年齡體重調整，建議先咨詢註冊中醫師辨證後選用。

1.健脾清熱祛濕湯（適用於急性或亞急性期）

材料：鮮土茯苓三兩（乾品則二兩）、赤小豆一兩、生薏苡仁一兩、白扁豆一兩、陳皮一角、蜜棗一粒、豬瘦肉適量。

製法：瘦肉汆水備用；土茯苓切片，與其餘材料洗淨，同入湯鍋，加清水約一升半，大火煮沸後轉慢火煲一小時半，調味即可。

2. 小兒四神湯加減（適用於緩解期，而見脾胃虛弱、面色萎黃、納呆便溏者）

材料： 淮山乾品五錢/ 鮮品一兩、蓮子（去心）五錢、茯苓五錢、芡實五錢、陳皮一小角、豬瘦肉或排骨適量。（一人份）

製法： 瘦肉汆水，山藥、蓮子、茯苓、芡實可略浸泡，陳皮浸軟刮去內囊。全部材料入鍋，加水一升半，大火煮沸後轉慢火煲一小時半，調味即可。亦可將四味藥材等份研磨成細粉，煮成糊狀供小兒食用。

小兒濕疹反映內在體質已出現失衡，是一場需要耐心與恆心的持久戰。我們應回歸根本，重視調護脾胃，同時配合慎避外邪、合理護膚，逐步匡正小兒體質。如果症狀持續或加重，建議帶同孩子就診註冊中醫師，尋求最合適的治療。