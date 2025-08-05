皮膚病｜兒童夏季易長汗疹？必知成因與預防護理貼士飲食都有影響

夏天炎熱、悶焗又多雨，小朋友愛跑跳、活動量大，經常流汗，一到夏季便容易引發汗疹，令家長十分頭痛。為何兒童特別容易長汗疹？飲食上又應該如何調理？以下整理了汗疹的常見成因、預防與護理貼士，以及飲食上的注意事項，供大家參考。



汗疹是甚麼？為何兒童特別易發？

汗疹又稱熱痱，是發炎性的皮膚病。當汗腺出口被堵塞，會令汗液滯留於表皮與真皮層之間，刺激皮膚進而引發汗疹。

汗疹是兒童常見的皮膚病，因為他們的皮膚角質層尚未發育成熟，容易受到環境刺激，增加汗疹風險。汗疹是兒童常見的皮膚病，因為他們的皮膚角質層尚未發育成熟，容易受環境刺激，尤其香港的夏季既悶熱又潮濕，更容易導致汗腺阻塞。

汗疹通常出現在皮膚的皺褶處，例如頸、腋下、手肘窩、大腿內側等位置。這些部位容易積聚汗水、引發紅疹。汗疹的常見症狀是皮膚長出細小、密集的紅疹，而且有痕癢或刺痛感。如果兒童忍不住抓癢，有可能抓破紅疹，導致皮膚感染。

汗疹是兒童常見的皮膚病，因為他們的皮膚角質層尚未發育成熟，容易受到環境刺激，增加汗疹風險。（Freepik）

3種常見汗疹類型

1.晶狀汗疹：最輕微的汗疹類型，汗疹像透明小水珠，通常沒有痕癢或紅腫症狀，一般會在數小時至數天內自行消退。

2.紅色汗疹：最常見的汗疹類型，外觀呈紅色小顆粒，偶爾會有痕癢和刺痛感。若反覆發作，有機會引起深層發炎，形成更嚴重的深層汗疹。

3.膿疱型汗疹：最嚴重的汗疹類型，皮膚因汗管阻塞導致發炎並出現膿疱，痕癢感明顯。患者應避免抓癢，以免抓破皮膚引發感染。

汗疹4大預防及護理貼士

1.保持皮膚乾爽：兒童外出時應盡量避開炎熱、潮濕的環境，每隔一段時間就用乾淨毛巾擦汗，特別是皮膚皺褶位，如頸、腋下、手肘窩等位置。

2.正確清潔減低刺激：盡量用清水洗澡，可使用溫和、無香精的沐浴產品，避免使用含香精或清潔力太強的沐浴產品，以免破壞油脂平衡、刺激皮膚。清潔時注意水溫不要超過40°C，如果溫度過高可能令皮膚釋出過敏原，加劇痕癢感。

3.選擇合適衣物：盡量挑選材質天然、寬鬆又透氣的衣物，避免穿著不吸汗、過緊或不透氣的款式，以減少皮膚摩擦和焗汗情況。

4.避免自行用藥：如果皮膚出現紅疹，應及早求醫並循醫囑用藥，切勿自行用藥，以免加重問題或延誤治療。

飲食同樣是維持皮膚健康的重要一環。透過調整飲食，有助強化身體機能、提升皮膚的修復力。（Freepik）

從飲食入手穩定皮膚健康

除了日常生活中的護膚習慣，飲食同樣是維持皮膚健康的重要一環。透過調整飲食，有助強化身體機能、提升皮膚的修復力。以下為幾類有助改善膚質的食物建議。

1.降低發炎反應，穩定膚況：多攝取Omega-3脂肪酸，例如三文魚、奇亞籽、亞麻籽、核桃等。

2.增強皮膚修復力：多食用含豐富抗氧化物的食物，例如芝麻、西蘭花、奇異果、番茄。

3.調節體溫、排出汗液：日常應攝取充足水分，幫助調節體溫、促進汗液排出，減少汗腺阻塞的風險。