2027羊寶寶改名｜5類推薦字與4大忌用字盤點　適合準父母慢慢挑選

迎接新生命，是每個家庭充滿期待的重要時刻。本文整理2027羊寶寶的出生分界、常見性格特質、取名宜用與忌用字根，以及剖腹產擇日時應優先考量的健康原則，協助準爸媽幸福迎接家中新成員。



迎接新生命，是每個家庭充滿期待的重要時刻。從得知懷孕的驚喜，到準備嬰兒用品、規劃生產方式與思考孩子的名字，每一個決定都承載著父母對寶寶的愛與祝福。

有網友在Threads詢問，先生姓「逄ㄆㄤˊ」，會怎麼給男孩和女孩取名，引發討論。（pakutaso）

對預計在 2027 年迎接寶寶的準爸媽來說，除了關注孕期健康與產檢安排，也常會提早研究孩子的生肖，以及取名和擇日的相關資訊。

不過要留意的是，2027 年立春前出生的寶寶仍屬馬，立春後出生才正式屬羊。本文整理 2027 羊寶寶的出生分界、常見性格特質、取名宜用與忌用字根，協助幸福爸媽迎接家中心愛羊寶寶。

相關文章：寶寶專屬守護花充滿祝福 揭12個出生月份花語 解鎖孩子潛藏個性

+ 31

2027何時出生才是羊寶寶？

不過要特別注意，並不是所有2027年出生的新生兒都屬羊。在命理學中，生肖是以「立春」作為正式分界，而非公曆元旦或農曆過年。2027年立春時間為公曆2月4日巳時，因此立春之前出生的寶寶仍屬馬，立春後出生才正式屬羊。這也是新生兒命名、寶寶改名時，非常容易忽略的重要細節。

2027羊寶寶的生肖特質

傳統中，羊是一種溫馴的也是祭祀常用的動物，草食為主，喜歡成群，在林間穿行，喜歡跳躍，怡然自得。一般傳統認為，屬羊的人穩重體貼、重情重義；不太喜歡熱鬧活躍的場合，喜歡安靜優雅的氣氛。人們還認為，屬羊的人雖然性格溫柔，但內心有主見，不隨波逐流。

2027年羊寶寶取名建議

2027 年為丁未羊年，替羊寶寶取名時，除了考量讀音是否優美、字義是否正向，也可參考生肖姓名學常見的字根方向。羊給人溫和、善良、富有親和力的印象，因此名字可多融入豐足、安定、文雅與光明等寓意，寄託孩子平安長大、生活順遂的祝福。

1. 宜帶有「木」的字

羊與許多食草動物一樣，喜歡在叢林山野中生活，因此有「木」的字，自然會對羊寶寶有利，寓意孩子能夠安家立業，事事如意。

推薦字：楷、樺、桐、楠、柔



2. 宜帶草本植物「艹」部首

羊是素食動物，羊愛吃草，眾所周知。取名帶有「草」的字，絕對是給孩子添福氣，寓意寶寶福泰安康，大富大貴。

推薦字：芮、菲、若、芸、萱、芷



3. 宜帶「米」、「麥」、「示」、「豆」、「稷」、「叔」的字

羊是食草動物，不喜葷食，愛吃五穀雜糧。因此用這類字給孩子取名，象徵食祿不缺。即表示羊寶寶日後不必為吃喝煩惱，與「草」字意義相近。

推薦字：秦、豐、禎、禾、秉



4. 宜帶「口」、「山」、「門」的字

羊喜歡在有洞穴的地方休息，因此帶有「口」、「山」、「門」的字，寓意着孩子日後能夠有房有宅，安定生活。

推薦字：可、同、君、品、嵐、峰



5. 宜帶「金」、「白」、「玉」的字

使用這些偏旁給羊寶寶取名，不但能增長財運，讓寶寶日後大富大貴，而且對學運有很大幫助。此外，這類寶寶日後品行端正，廉潔正直，重情重義。

推薦字：鑫、鈞、銘、皓、瑋、珊



相關文章：親子12星座｜金牛愛錢白羊脾氣大 孩子屬這5大星座性格3歲定80歲

+ 9

2027羊寶寶取名忌用字

1. 忌有「大」、「王」、「長」之字根

羊為三牲之一，羊長大了容易被用來當祭品、供品，意味犧牲、奉獻、為別人而活，一生將會很辛苦，但如果生性就樂於服務他人之人，也就無妨。

忌用字：大、玫、珩、琪、琴



2. 避免如「心、忄、月」等部首

因羊不食肉，寓意辛苦操勞。因羊為素食動物，見到肉類葷食，內心不充實，有失落、失意之感，看得到的肉，卻不是自己喜歡的糧食，內心勢必會苦悶抑鬱。

忌用字：心、忠、情、愛、懿



3. 忌見到對沖的生肖相

六沖相害：避免「牛/丑、犬/戌、子/鼠」等字根，以免運勢受阻。

忌用字：孟、學、孝、牧



4. 忌見「巾」、「鄉」、「衣」、「糸」、「辛」

因為羊如果披上彩衣、加冠、華麗其身時，就是被供奉用了，當三牲之禮也。

忌用字：帆、希、彤、彥、裕



相關文章：台算命師幫BB改名 超長候選名單冇個正常 網民：是不是得罪老師

+ 11

羊寶寶取名FAQ

Q1：2027 年元旦出生的寶寶，是屬羊還是屬馬？ 若依立春作為生肖分界，2027 年 1 月 1 日出生的寶寶仍屬馬。2027 年的羊年一般要到國曆 2 月 4 日立春後才開始，因此立春前出生的孩子多歸為馬寶寶。 Q2：2027年農曆過年後出生，就一定屬羊嗎？ 不一定。生肖分界在不同民俗使用情境中可能有農曆新年與立春兩種算法，但命理、八字與多數生肖姓名學通常以立春為準。若寶寶出生時間介於農曆年後、立春前，建議先確認採用的判定系統，避免前後標準不一致。 Q3：羊寶寶一定要用「艹」或「木」字旁取名嗎？ 不一定。帶有「艹」或「木」的字，是傳統生肖姓名學常見的建議方向，但不是取名的必要條件。 Q4：剖腹產可以為了生肖，而指定在立春後嗎？ 剖腹產日期必須以媽媽與寶寶的健康及醫師建議為最高原則。若孕週與醫療條件允許，可在醫師提供的安全日期範圍內討論安排；但不應為了生肖、時辰或吉日而提前或延後手術，增加母嬰風險。 Q5：名字觸犯生肖忌用字，真的會影響孩子運勢嗎？ 生肖姓名學屬於傳統民俗文化，沒有科學證據能證明單一部首會決定孩子的運勢。若家長重視這類觀點，可將其作為選字時的參考，但不必因此過度焦慮。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：2027羊寶寶取名全攻略：立春後才屬羊！宜用字、忌用字與剖腹產擇日重點一次看】