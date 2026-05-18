改名｜丈夫姓「逄」要幫BB取名？網民惡搞建議：叫「逄光」最難忘
撰文：聯合新聞網
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取名字是一門學問，除了要考量到好不好聽、念起來是否順口之外，也會直接影響給他人的第一印象。有網友在Threads詢問，先生姓「逄ㄆㄤˊ（粵音：pong4），音同『龐』」，會怎麼給男孩和女孩取名，引發討論。
一名準媽媽表示，丈夫的姓氏「逄ㄆㄤˊ」非常少見，因此發文問網友假如懷的寶寶是女生，會怎麼取名，同時也想知道若懷男寶寶，可以取哪些好聽的名字。
貼文引發熱議，一名網友認為：
「每個孩子都像光一樣降臨到爸媽身邊，所以不管男女，我都建議叫做逄光。」
留言獲得5萬人按讚，許多人笑回：
「覺得很有道理但好像又哪裏不太對」
「他的朋友永遠會記得他」
「這個上國中一定被霸凌」
「害我笑到黑咕（編按：喘不過氣來的意思）」
還有人順勢延伸：
「如果希望孩子以後是個研究生的話，就叫逄光研吧」
有網友結合日本小獼猴Panchi君的時事梗，建議原PO可以給女孩取名「逄琪，Panchi」，也有人以英國小說家伊恩·佛萊明（Ian Fleming）在1953年創作的虛構角色「詹姆士·龐德（James Bond）」為靈感，表示：
「不論中文名如何，男孩的英文名請一定要取James」
「那看來中文就是單名一個『德』」
還有一位網友解析幫孩子命名原則，表示「逄是上揚音，名字配上揚音為宜，配一聲很容易被取綽號膀胱」，建議取名時最好能多唸幾次，避免小孩被諧音取笑。而且，逄已經是稀有姓氏了，名字盡量避免使用電腦打不出來的生僻字，以免日後就學、就業時，登記姓名造成困擾。
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