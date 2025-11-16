改名｜爸姓呂媽姓金 爺爺取寓意好名遭否決？背後諧音讓媽媽氣炸
撰文：風傳媒
出版：更新：
名字不只是一個詞彙，選用的字飽含著父母的期待與祝福。因此幫孩子取一個好名字，讓不少爸媽傷透腦筋。根據網易報導，在中國有一個爸爸姓呂、媽媽姓金，爺爺替孫女想了一個名字，怎料讓媽媽氣到不行。
先生姓「呂」、太太姓「金」難取名
小呂和小金在大學時期就是情侶，畢業不久後便走入婚姻，感情深厚的夫妻二人婚後兩年就懷孕了。喜得千金的夫妻兩人都在為取名頭痛，小呂希望孩子的名字裡也能帶上老婆的姓氏。因此爺爺就在夫妻二人的姓氏中加入一個「合」字，象徵百年好合。
相關文章：台算命師幫BB改名 超長候選名單冇個正常 網民：是不是得罪老師
+11
不過，小金一聽就不樂意了，因為孩子的名字變成了「呂合金」，聽起來不只很強悍，還與鋁合金有諧音，氣的小金大罵，「難道要別人以為自己女兒是金屬做的？』因而否決了爺爺的提議。
【延伸閱讀，更多父母改名趣事】
相關文章：BB改名｜「-aden」尾已過時！即睇100個英文名靈感 男女都有建議
+10
+9
利哲宏｜培養孩子的品格優勢：一位香港家長的反思【鄧明儀:幸福育兒】如何教授出優秀孩子？用心即可將腐朽化神奇研究揭遊戲開箱抽卡機制或增賭博傾向 勿讓孩子過早接觸隨機獎勵教育臻善｜讓每個孩子都發光：從躲避盤到升旗手的成長之路威廉分享育兒嚴規：禁子女用手機 讓孩子投入運動世界
【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：爸爸姓「呂」不知道取什麼名字好？傻爺爺自豪取文雅好名，媽媽一聽氣炸了】