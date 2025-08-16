Jack、Emily不再是改名大熱！英最新數據男生「這姓名」攀第一位

每個年代總有特別受歡迎的英文名字，英國國家統計局 （ONS）最新數據顯示，90年代大受歡迎的名字像是「Jack」、「Harry」或「Emily」都退燒了，最新流行的名字已經「換人當家」。《每日郵報》（Daily Mail）也開發一項工具，讓大家輸入自己的英文名字，就能查看看自己的名字有多流行。



據《每日郵報》報道，「Jack」從1996年到2008年稱霸男嬰排行榜第一名，連續13年稱霸男嬰榜首，但在2024年卻掉到第22名，全英國只有1,711個寶寶叫做Jack。

同樣經典的「Harry」也不遑多讓，從巔峰跌至現在的第20名，過去十年減少了3,600人次（-67%）。相較之下，異軍突起的「Muhammad」則是近幾年的排行榜冠軍。在2024年共有超過5,700名新生兒取名Muhammad，較2023年成長23%。

女嬰姓名則屬「Emily」和「Jessica」退燒最明顯。Emily從3,991人降至1,170人（-70%），Jessicca則從2,995人劇減至僅483人，減幅高達84%。

2024年首20個最多女嬰選用的名字（Dailymail截圖）

2024年首20個最多男嬰選用的名字（Dailymail截圖）

有趣的是，寶寶的命名也受到影劇影響。Netflix影集《性愛自修室》劇中角色「Maeve」與「Otis」就持續攀升，光是「Maeve」的命名人數就從2014年的61人攀升至去年的1,264人，漲幅高達2,000%。

如果你好奇自己的名字排名如何，可以點選《每日郵報》工具連結，進入文章中間「你叫甚麼名字？」（What is your name?）先選取性別，再於空格輸入自己的英文名字，便能得知自己的命名排行。

相關文章：BB改名｜「-aden」尾已過時！即睇100個英文名靈感 男女都有建議

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】