兒童眨眼愈密應變能力愈好？日本研究揭眨眼頻率與大腦功能有關

撰文：阿言
出版：更新：

小朋友眨眼愈密應變能力就愈好？最近日本招募了113名來自日本、年齡介乎3至6歲的兒童進行研究。結果發現眨眼頻率與大腦負責思考和轉換規則的區域有關，眨眼頻率較密的兒童，在適應新規則時表現更好。

最近日本一項研究發現，小朋友眨眼愈頻密，認知靈活性就可能愈高！日本筑波大學健康與運動科學研究所招募了113名年齡介乎3至6歲的日本兒童進行研究，讓他們參與認知靈活性的測試。

卡牌分類遊戲測試兒童應變能力

受試者要玩卡牌分類遊戲，最初要按卡牌的顏色分類，但玩到一半時，規則會改變，他們要改為按形狀來分類。這項測試主要評估受試者是否可以改變原本的思考方式，並適應新規則。

過程中，研究人員會同時使用功能性近紅外光譜技術（fNIRS）觀察受試者的腦部活動，測量大腦的血氧水平和血流變化。另外，研究人員亦會記錄受試者自然眨眼的頻率。

眨眼愈頻密適應新規則能力愈好

研究結果顯示，自然眨眼頻率較密的受試者，卡牌分類遊戲表現較好。研究人員分開不同年齡組別測試，亦得出同樣結果。

研究亦指出，兒童的眨眼頻率會在1至5歲期間隨年齡逐漸增加。年紀偏小的受試者眨眼頻率普遍較低，差異亦不大。而年紀較大的受試者之間，眨眼頻率有明顯差異，表現最好的受試者，每分鐘眨眼超過20次。

研究人員發現，受試者自然眨眼時，大腦負責思考和轉換規則的區域亦會比較活躍。當他們改變規則時，這個區域的活動就會增加。（Freepik）

眨眼頻率或反映大腦發展

研究人員發現，受試者自然眨眼時，大腦負責思考和轉換規則的區域亦會比較活躍。當他們改變規則時，這個區域的活動就會增加。

同時，研究亦發現，部分年紀較大的受試者眨眼較頻密，適應新規則的能力亦較好，而他們負責轉換規則的腦部區域活動也較為集中。研究人員認為，這可能反映隨着兒童的大腦逐漸發展成熟，不同區域的分工亦會變得更加明確。

為甚麼眨眼與大腦功能有關？

自然眨眼是不受意識控制的動作，眨眼頻率會受大腦中的多巴胺活動影響。研究以柏金遜症患者為例，他們的多巴胺訊號受到干擾，一般眨眼次數較少，也比較難轉換不同任務。

研究人員認為，可以用自然眨眼的頻率，觀察兒童控制衝動、集中注意力，以及靈活轉換規則的能力。

兒童學習｜邊打籃球邊計數？丹麥研究：運動結合數學提升解難成績BB學說話需要眼神接觸？研究揭眼神交流有助大腦同步學習效果較好幼年壓力會干擾腦腸溝通！研究揭成年後較常有腸胃問題易腹痛腹瀉研究指孩子為興趣閱讀比例下降　過度重視識字能力削弱閱讀樂趣研究證實 社交媒體使青少年閱讀能力下降 但處理資訊速度更快！研究揭童年玩Pokémon改變大腦對角色反應更強　抽卡或不止是情懷踢足球竟能變學霸？研究證實運動重塑兒童大腦　提升記憶力全靠它
親子
親子熱話
育兒
學術研究
兒童成長
HK01 Space Promotion