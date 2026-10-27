兒童眨眼愈密應變能力愈好？日本研究揭眨眼頻率與大腦功能有關

小朋友眨眼愈密應變能力就愈好？最近日本招募了113名來自日本、年齡介乎3至6歲的兒童進行研究。結果發現眨眼頻率與大腦負責思考和轉換規則的區域有關，眨眼頻率較密的兒童，在適應新規則時表現更好。



最近日本一項研究發現，小朋友眨眼愈頻密，認知靈活性就可能愈高！日本筑波大學健康與運動科學研究所招募了113名年齡介乎3至6歲的日本兒童進行研究，讓他們參與認知靈活性的測試。

卡牌分類遊戲測試兒童應變能力

受試者要玩卡牌分類遊戲，最初要按卡牌的顏色分類，但玩到一半時，規則會改變，他們要改為按形狀來分類。這項測試主要評估受試者是否可以改變原本的思考方式，並適應新規則。

過程中，研究人員會同時使用功能性近紅外光譜技術（fNIRS）觀察受試者的腦部活動，測量大腦的血氧水平和血流變化。另外，研究人員亦會記錄受試者自然眨眼的頻率。

眨眼愈頻密適應新規則能力愈好

研究結果顯示，自然眨眼頻率較密的受試者，卡牌分類遊戲表現較好。研究人員分開不同年齡組別測試，亦得出同樣結果。

研究亦指出，兒童的眨眼頻率會在1至5歲期間隨年齡逐漸增加。年紀偏小的受試者眨眼頻率普遍較低，差異亦不大。而年紀較大的受試者之間，眨眼頻率有明顯差異，表現最好的受試者，每分鐘眨眼超過20次。

研究人員發現，受試者自然眨眼時，大腦負責思考和轉換規則的區域亦會比較活躍。當他們改變規則時，這個區域的活動就會增加。（Freepik）

眨眼頻率或反映大腦發展

研究人員發現，受試者自然眨眼時，大腦負責思考和轉換規則的區域亦會比較活躍。當他們改變規則時，這個區域的活動就會增加。

同時，研究亦發現，部分年紀較大的受試者眨眼較頻密，適應新規則的能力亦較好，而他們負責轉換規則的腦部區域活動也較為集中。研究人員認為，這可能反映隨着兒童的大腦逐漸發展成熟，不同區域的分工亦會變得更加明確。

為甚麼眨眼與大腦功能有關？

自然眨眼是不受意識控制的動作，眨眼頻率會受大腦中的多巴胺活動影響。研究以柏金遜症患者為例，他們的多巴胺訊號受到干擾，一般眨眼次數較少，也比較難轉換不同任務。

研究人員認為，可以用自然眨眼的頻率，觀察兒童控制衝動、集中注意力，以及靈活轉換規則的能力。