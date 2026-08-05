研究指孩子為興趣閱讀比例下降　過度重視識字能力削弱閱讀樂趣

親子共讀｜閱讀習慣｜英國兒童圖書出版機構發布《2026年閱讀趨勢報告》，發現孩子為興趣而閱讀的比例逐年下降。家長過度重視識字能力，削弱了孩子的閱讀樂趣。報告亦列出4大阻礙孩子培養閱讀興趣的因素，以及家長不再講故事的原因。



英國閱讀趨勢報告指 孩子為興趣閱讀比例下降

英國兒童圖書出版機構HarperCollins Children's Books與旗下出版品牌Farshore，共同發布了《2026年閱讀趨勢報告》，標題為《閱讀悖論：我們對識字能力的重視，如何削弱了閱讀樂趣？》

這份報告指出，為樂趣而閱讀能滿足孩子的好奇心與熱情，更能打開他們的眼界，認識超出自身經驗的世界。同時能讓孩子擁有更豐富的詞彙量，也能建立同理心，讓他們有更好的心理健康。

然而，近年英國兒童為樂趣而閱讀的比例正大幅下降。報告中提及一個關鍵悖論，就是家長和學校都明白閱讀的樂趣很重要，但他們過度重視孩子的識字能力，最終反而削弱了孩子的閱讀樂趣。不過數據亦顯示，年齡較大的孩子開始逐漸喜歡閱讀。

家長過度重視識字能力 使閱讀變成壓力

報告指出，削弱閱讀樂趣的主因，是家長未能區分「提升識字能力」，與「培養閱讀樂趣」的分別。識字能力是解讀與理解文本的基本能力；為樂趣而閱讀是自發行為，能帶來享受與滿足感。兩者都至關重要，但需要採取完全不同的對策。

識字能力是可以被訓練和量測的能力，但閱讀樂趣要透過鼓勵和引導，在沒有壓力的環境下養成。現時許多家長和老師都過於強調孩子的閱讀進度、學業表現，在這種壓力下，孩子會開始視閱讀為負擔，逐漸喪失閱讀樂趣。

提供無壓力閱讀環境 家長應多講故事

報告強調，如果要扭轉閱讀比例下降的趨勢，家長與學校要轉移重心，為小朋友提供沒有壓力的閱讀環境。

學校可以訂立「每日故事時間」，研究顯示，當孩子體驗沒有無壓力閱讀時間，他們會更有動力閱讀；家長在孩子的童年時期，應盡量每天為孩子講故事，為孩子培養閱讀習慣。即使孩子已經能獨自閱讀，家長也應繼續講故事，否則就像切斷他們與書本的連結，可能會中斷閱讀習慣。

4大因素阻礙孩子培養閱讀興趣

報告列出一組研究數據，顯示5-17歲的兒童，每日為樂趣而閱讀的比例，從2012 年的39%，到2025年大幅下降至25%，而很少閱讀或者從不閱讀的比例，則從 5%增長至15%，足足上升了三倍。

這項研究指出，自 2012 年以來，有4個因素一直阻礙孩子培養閱讀樂趣：

1.閱讀像是在工作：孩子將閱讀看作是壓力、考試及學習，而不是享受閱讀，因此在空閒時會刻意避免閱讀。

2.家長講故事的次數太少：許多家長會視講故事為一項任務，而不是愉快的親子活動，所以很少會向孩子講故事。

3.難找到喜歡的書籍：孩子不知道應怎樣發掘喜歡的書籍、題材或作者。

4.未及電子螢幕吸引：科技產品搶走了孩子的注意力和空閒時間。

如果想鼓勵孩子多閱讀，應讓閱讀變得有趣而且有社交元素，變成孩子可以與朋友分享交流的事。家長亦應該在孩子的童年時期，多為他們講故事，讓他們將閱讀與快樂的經驗聯繫在一起，這樣便會更有動力閱讀。最後是讓孩子選擇想看的書，以及決定甚麼時候看書，讓他們有自主權。

逾8成家長認同閱讀重要 但未有行動配合

報告亦分析了家長的看法。雖然有85%的家長認同有閱讀樂趣很重要，甚至有五分之二的人認為這與讀書、健康飲食、睡眠一樣重要，但這種想法卻未能帶動家長實際行動。

數據顯示，58%的家長之所以講故事給孩子聽，主要是希望提升他們的讀寫技能或擴充詞彙量。5至10歲孩子家長中，有38%人認為，確保孩子完成閱讀相關的功課，比講故事給他們聽更重要。

3至4歲孩子每天聽故事的比例，從2012年的68%大跌至目前的40%；5至7歲孩子中，只有40%人每天聽家長講故事；而8至10歲的孩子則只有23%。研究亦發現，5至7歲的孩子中，每天聽父母聽故事的人，有59%會每天自發閱讀。

家長不再講故事5大原因

不少家長都擔心聽故事會令孩子變懶，甚至會令他們變得不願意主動閱讀，但這其實與研究觀點完全相反。數據顯示，家長不再講故事的5大原因包括：認為孩子更傾向自己看書（32%）；家長覺得沒有時間（22%）；孩子總是想重複聽同一本書（18%）；認為孩子長大了，不需要聽故事（18%）；孩子經常插嘴，導致要花更長時間（16%）。

大部分家長都擔心小朋友有學業壓力、沉迷螢幕，以及缺乏高質素的家庭互動，但其實為樂趣而閱讀正正能緩解這些問題。